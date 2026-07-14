26 ударів "Нептуна": що відомо про крилаті ракети України, які б'ють не лише по кораблях РФ

Після удару класичної ракети "Нептун" по російському крейсеру "Москва" установку переробили для проведення більш далекобійних відпрацювань по цілях Російської Федерації, розповів OSINTер. Перші удари модифікованої установки відбулись вже у 2023 році, а протягом чотирьох років нарахували сумарно 26 влучань. Яка географія ракет "Нептун" України та які цілі вдалось уразити?

Існує два основних варіанти модифікованих ракет "Нептун", ідеться у матеріалі OSINTера з ніком "Гарбуз (Dnipro OSINT)" на профільному порталі "Оборонка". Перший варіант R-360 був призначений для ударів по кораблях і діставав на 300 км. Нові версії, здатні бити по наземних цілях, з'явились на КБ "Луч" вже за кілька місяців. Згідно з відкритими даними, існує дві модифікації. Перший варіант — це ракета R-360M, яка летить на 500 км, несе бойову частину 350 кг і має додаткові паливні баки, через що отримала назву "Пузатий Нептун". Другий — R-360L, який несе 260 кг вибухівки, має більший запас пального, має довший корпус, через що отримала назву "Довгий Нептун". У аналітичному матеріалі — інформація про особливості використання засобу ураження, яким ЗСУ б'ють по росіянах п'ятий рік поспіль.

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"Гарбуз" написав, що інформацію про удари ракет "Нептун" зібрали на основі офіційних заяв Генштабу ЗСУ, президента України Володимира Зеленського, а також з відкритих джерел, якщо вони пройшли верифікацію OSINTерами. Серед таких ударів, наприклад, перше відоме влучання оновленої ракети, яке зафіксували 23 серпня 2023 року: про нього розповів тодішній головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. Крім того, для уточнення даних використовувались заяви Міноборони РФ, але на них не покладались як на верифіковане першоджерело. OSINTер також наголосив, що ідеться лише про орієнтовну кількість ударів на основі обмеженої кількості джерел, і тому по цьому дослідженню не можна робити висновки про якість та ефективність української далекобійної ракети "Нептун".

Ракети Нептун — влучання по С-400 у Криму у листопаді 2023 року Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Ракети Нептун — деталі

У матеріалі нарахували 26 верифікованих та підтверджених різними джерелами влучань модифікованих ракет "Нептун", які атакували наземні цілі РФ з 2023 по перші шість місяців 2026 року. При цьому орієнтовна кількість пусків — 31.

Інфографіка "Оборонки" показала, що найбільша кількість ударів зафіксували у 2024 році — 10 влучань. Водночас, проміжні підсумки 2026 року можуть говорити про те, що у цьому році, як мінімум, можуть повтори рекорд 2024.

Ракети Нептун — статистика ударів 2023-2026 (перша половина) Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Аналітик також зауважив, що ракета "Нептун" позиціонується як далекобійна, тобто вона мала б бити вглиб РФ. При цьому дані про влучання показують, що атакували об'єкти на ТОТ Криму та у прикордонних російських областях у радіусі, умовно, 150-600 км. Проглядається відмінність у застосуванні іншої української крилатої ракети "Фламінго", яка справді дістається вглиб російської території, хоч на сьогодні відомо про 10 влучань. OSINTер наголосив, що не варто порівнювати ці дві ракети, оскільки вони "різного класу, ступеню доведеності технології та відпрацювання тактики застосування."

Ракети Нептун — географія ударів 2023-2026 (перша половина) Фото: Портал "Межа "Оборонка"

У статті також є інформація про характер уражених цілей. Інфографіка "Оборонки" продемонструвала, що "улюблені" об'єкти для ударів ракетами "Нептун" — це не лише кораблі ЗС РФ. Бачимо, що ці засоби ураження також били по заводах ВПК, по військових складах та по засобах ППО. Крім того, під удар потрапили НПЗ, об'єкти енергетики та пункти дислокації росіян. Аналітик пояснив, що велика бойова частина ракети "Нептун" дає можливість завдати "фатальних" уражень при влучанні. Тобто кораблі після такого удару навряд чи пливтимуть, а заводи — працюватимуть, ідеться у матеріалі.

Ракети Нептун — цілі ударів 2023-2026 (перша половина) Фото: Портал "Межа "Оборонка"

"Гарбуз" назвав деякі об'єкти, уражені ракетами "Нептун" з 2023 по 2026 роки. Серед них — ураження порту "Кавказ" та у Севастополі: пошкодили "два великі десантні кораблі, одне розвідувальне та одне ремонтне судно, а також залізничний пором". Крім того, тричі атакували завод "Атлант-Аэро" з виробництва дронів "Молния" та двічі — "Электродеталь", який випускає електроніку. На фото з кадрами влучання по порому — яскравий вибух та почорнілі рештки після пожежі.

Ракети Нептун — пором РФ удару в порту Кавказ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Ракети Нептун — пожежа після удар по порому в порту Кавказ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Зазначимо, Фокус писав про ракети "Нептун" та її модифікації. Серед іншого, ішлося про можливу дальність близько 1000 км: військовий експерт і засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив, що це може бути "маркетинговий хід".

Нагадуємо, 4 лютого стало відомо про приліт ракети "Нептун" у Брянську, після якого у російському місті стався "блекаут".