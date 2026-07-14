300 ракет для Patriot до зимы: в ЕС дали неутешительный прогноз для Украины

Украине, вероятно, будет сложно получить к зиме необходимое количество ракет для комплексов Patriot. Это в значительной степени будет зависеть от позиции США.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в комментарии "РБК-Украина".

"Ракеты для Patriot — это действительно то, о чем просит Украина, и мы ищем способы помочь. Но это в значительной степени зависит от государств-членов, от позиции США — смогут ли они продать Украине дополнительный объем", — заявил Кубилюс.

По его словам, ракеты для системы "Патриот" до сих пор производились очень небольшими партиями. Основные производственные мощности были сосредоточены в Соединенных Штатах.

В то же время сейчас существует перспектива выдачи лицензий на производство таких ракет. Кубилюс отметил, что соответствующую лицензию уже получила Германия, которая наращивает специальные производственные мощности.

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"Но этой зимой проблема нехватки ракет Patriot, вероятно, по-прежнему будет оставаться актуальной", — подчеркнул еврокомиссар.

Проблемы с ракетами для ПВО

Во время массированного удара по Киеву в ночь на 6 июля украинская ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат объяснил это нехваткой ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

В ту ночь Россия применила 419 средств воздушного нападения, среди которых было 68 ракет различных типов. Украинские силы почти полностью уничтожили крылатые ракеты, однако зафиксировали попадания 23 баллистических ракет.

По словам Игната, российские войска используют дефицит ракет для систем Patriot и всё чаще полагаются на баллистическое вооружение, которое гораздо сложнее перехватить.

Ранее представитель Военно-воздушных сил также отмечал, что Россия сознательно увеличивает количество баллистических ударов. В то же время ракет для Patriot в Украине "очень и очень мало", а имеющиеся системы необходимо использовать для защиты различных регионов страны.

Игнат также подчеркнул, что нехватку ракет-перехватчиков испытывают и другие страны, а возможности их производства остаются ограниченными. В связи с этим поставки дополнительных ракет в Украину в значительной степени зависят от решений международных партнеров.

Однако в ночь на 14 июля украинская ПВО сбила или перехватила пять из восьми баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, которые Россия запустила из Брянской области. Информация о ещё двух баллистических ракетах уточнялась.