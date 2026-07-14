300 ракет до Patriot до зими: у ЄС дали невтішний прогноз для України

Україні, ймовірно, буде складно отримати до зими необхідну кількість ракет для комплексів Patriot. Це значною мірою залежатиме від позиції США.

Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у коментарі “РБК-Україна”.

“Ракети до Patriot — це справді те, про що просить Україна, і ми шукаємо способи допомогти. Але це значною мірою залежить від держав-членів, від позиції США — чи зможуть вони продати Україні додаткову кількість”, — заявив Кубілюс.

За його словами, ракети до Patriot досі виробляли дуже обмеженими партіями. Основні виробничі потужності були зосереджені у Сполучених Штатах.

Водночас зараз є перспектива надання ліцензій на виробництво таких ракет. Кубілюс зазначив, що відповідну ліцензію вже отримала Німеччина, яка розбудовує спеціальні виробничі потужності.

Відео дня

“Але цієї зими проблема дефіциту ракет Patriot, ймовірно, все ще залишатиметься актуальною”, — підкреслив єврокомісар.

Проблеми з ракетами для ППО

Під час масованого удару по Києву в ніч проти 6 липня українська ППО не перехопила жодної балістичної ракети. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював це нестачею ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

Тієї ночі Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу, серед яких було 68 ракет різних типів. Українські сили майже повністю знищили крилаті ракети, однак зафіксували влучання 23 балістичних ракет.

За словами Ігната, російські війська використовують дефіцит ракет до Patriot і дедалі більше покладаються на балістичне озброєння, яке значно складніше перехоплювати.

Раніше речник Повітряних сил також зазначав, що Росія свідомо збільшує кількість балістичних ударів. Водночас ракет для Patriot в Україні “дуже і дуже мало”, а наявні системи необхідно використовувати для захисту різних регіонів країни.

Ігнат також наголошував, що нестачу ракет-перехоплювачів відчувають й інші країни, а можливості їх виробництва залишаються обмеженими. Через це постачання додаткових ракет Україні значною мірою залежить від рішень міжнародних партнерів.

Проте у ніч на 14 липня українська ППО збила або подавила п’ять із восьми балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400, які Росія запустила з Брянської області. Інформацію щодо ще двох балістичних ракет уточнювали.