"Ракета долетает до Киева за 2–4 минуты": Сергей "Флеш" объяснил, почему тревогу включают после ударов баллистики

Иногда бывает, что сигналы воздушной тревоги срабатывают уже после "прилета" российских баллистических ракет. Время подлета таких ракет к Киеву очень ограничено, и эта высокоскоростная цель долетает всего за 2–4 минуты.

Всю информацию, касающуюся запуска баллистических ракет или подготовки к запуску, Украина получает от международных партнеров. Об этом рассказал советник министра обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш").

Никто не знает, как партнеры получают информацию о возможных баллистических запусках по Украине. Однако основным источником этих данных являются спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска, отметил "Флеш".

Еще один нюанс заключается в том, что время подлета баллистических ракет к столице весьма ограничено. При этом любой сбой в системе может привести к задержке получения информации.

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"Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может поступить с опозданием", — пояснил эксперт.

Почему иногда объявляется тревога, а ракета не запускается?

Кроме того, Сергей "Флеш" рассказал, что иногда возникают и другие ситуации: когда объявлена воздушная тревога, но ракеты не запускаются. Информация в таких случаях также поступает со спутников, которые фиксируют активность на пусковых установках.

"Это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, предшествующие запуску ракет, а самих запусков по какой-то причине может и не быть", — пояснил "Флеш".

Советник министра обороны также напомнил о случаях, когда по всей Украине объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения противником баллистических ракет средней дальности "Орешник". Тогда разведывательные спутники также визуально фиксируют активность, однако точных данных о том, действительно ли состоятся запуски ракет, нет.

Напомним, в ночь на 14 июля украинская ПВО сбила пять баллистических ракет РФ во время атаки, произошедшей после тревожных заявлений о нехватке систем Patriot.

Накануне начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ начала наносить удары по Украине ракетами, предназначенными для других целей.