"Ракета долітає до Києва за 2–4 хвилини": Сергій "Флеш" пояснив, чому тривогу вмикають після ударів балістики

Іноді трапляється, що сигнали повітряної тривоги спрацьовують вже після "прильотів" російських балістичних ракет. До Києва час підльоту таких ракет дуже обмежений і швидкісна ціль долітає лише за 2-4 хвилини.

Всю інформацію, яка стосується запуску балістичних ракет чи підготовки до запуску, Україна отримує від міжнародних партнерів. Про це розповів радник міністра оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Ніхто не знає, як партнери отримують інформацію про потенційні пуски балістики по Україні. Однак основним джерелом цих даних є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску, зазначив "Флеш".

Ще один нюанс полягає у тому, що час підльоту балістичних ракет до столиці є дуже обмеженим. При цьому будь-який збій системи може спричинити затримку отримання інформації.

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"Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися", — пояснив експерт.

Чому іноді тривогу оголошено, а пусків ракет немає?

Також Сергій "Флеш" розповів, що іноді бувають інші ситуації: коли повітряну тривогу оголошено, а запуску ракет немає. Інформація у таких випадках також надходить від супутників, які фіксують активність на пускових установках.

"Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути", — пояснив "Флеш".

Радник міністра оборони також нагадав ситуації, коли повітряну тривогу по Україні оголошували через загрозу застосування ворогом балістичних ракет середньої дальності "Орєшник". Тоді розвідувальні супутники візуально теж фіксують активність, проте точних даних про те, чи насправді відбудуться пуски ракет, немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня українська ППО збила п'ять балістичних ракет РФ під час атаки, що відбулося після тривожних заяв про нестачу Patriot.

Напередодні начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ почала бити по Україні ракетами, які призначені для інших цілей.