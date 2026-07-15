"Бойцы РДК — это российские герои": Капустин высказался об оппозиционерах из РФ, упомянув Гордееву и Дудя

Командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис "White Rex" Капустин рассказал о своем отношении к оппозиционерам из России, упомянув Екатерину Гордееву и Юрия Дудя. Он делит их на две категории.

К первой категории оппозиционеров относятся те, кто пытается помогать Силам обороны Украины и бороться с пропагандой, а ко второй — те, кто пытается "сидеть на двух стульях". Об этом Денис Капустин рассказал в интервью "24 Каналу".

Командир РДК считает, что ко второй категории относятся те россияне, которые не хотят, чтобы их изгнали из Европы, и при этом поддерживают российских солдат. По его словам, россияне должны были сделать выбор ещё тогда, когда первая ракета обрушилась на украинский город. Сейчас же общество в РФ живет "в ожидании катастрофы".

"Российское общество сейчас живет в ожидании надвигающейся катастрофы, потому что очередная волна мобилизации, которая, скорее всего, затронет крупные города, станет огромной проблемой", — пояснил Капустин.

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Командир РДК убежден, что представители страны-агрессора не могут говорить о том, что "не всё так однозначно". К "хорошим россиянам" относятся те, кто из-за несогласия с политикой страны уехал оттуда, лишившись привычной жизни, вещей и работы, и тем самым перестал платить налоги на поддержку войны.

Денис Капустин отметил, что считает бойцов РДК "российскими героями".

"А позиция тех, кто наряжается в „оппозиционную одежду“ и говорит, что „все не так однозначно“, мне понятна. Они не за Украину, они против войны, хотят, чтобы она поскорее закончилась, чтобы вернуться в Москву или Петербург", — пояснил глава РДК.

Капустин рассказал журналистам, что недавно посмотрел интервью российской журналистки Екатерины Гордеевой с российским добровольцем Петром Рузавиным, который сейчас воюет на стороне Украины. В ходе беседы журналистка заметила, что люди гибнут как во время оккупации, так и во время деоккупации, что вызвало несогласие у главы РДК.

"Это намек на то, что не нужно деоккупировать территории? У Дудя похожая позиция: мол, мирные жители гибнут, когда попадают на территорию, контролируемую Россией. Я понимаю, что было бы лучше, если бы ни с одной, ни с другой стороны они не гибли, но мы находимся в состоянии войны, которую европейский континент с 1945 года не то что не знал, он даже не мог себе представить", — отметил Капустин.

По его словам, для подобных "оппозиционеров" из России важнее внимание к собственным лицам, чем деятельность против войны.

Напомним, ранее командир "Спецподразделения Тимура" ГУР МОУ рассказал, как по Капустину семь раз запускали FPV-дрон.

Кроме того, в апреле Капустин рассказал в интервью "Суспільному", как пополняются ряды РДК.