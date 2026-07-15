"Бійці РДК — це російські герої": Капустін висловився про опозиціонерів з РФ, згадавши про Гордєєву і Дудя

Командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис "White Rex" Капустін розповів про своє ставлення до опозиціонерів з Росії, згадавши про Катерину Гордєєву та Юрія Дудя. Він поділяє їх на дві категорії.

До першої категорії опозиціонерів належать ті, хто намагаються допомагати Силам оборони України та боротися з пропагандою, а до другої — ті, хто намагається "всидіти на двох стільцях". Про це Денис Капустін розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

Командир РДК вважає, що до другої категорії належать ті росіяни, які не хочуть вигнання з Європи і при цьому підтримують російських солдатів. За його словами, росіяни мали зробити вибір ще тоді, коли перша ракета атакувала українське місто. Зараз же суспільство в РФ живе "в очікуванні катастрофи".

"Російське суспільство зараз живе очікуванням катастрофи, що насувається, тому що чергова хвиля мобілізації, яка, швидше за все, торкнеться великих міст, буде величезною проблемою", — пояснив Капустін.

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Командир РДК переконаний, що представники країни-агресорки не можуть говорити про те, що "не все так однозначно". До "хороших росіян" належать ті, які через незгоду з політикою країни виїхали звідти, позбавивши себе звичного життя, речей та роботи, і тим самим перестали сплачувати податки на підтримку війни.

Денис Капустін зазначив, що вважає бійців РДК "російськими героями".

"А позиція тих, хто наряджається в "опозиційний одяг" і каже, що "все не так однозначно", мені зрозуміла. Вони не за Україну, вони проти війни, хочуть, щоб вона скоріше закінчилася, щоб повернутися у Москву чи Петербург", — пояснив глава РДК.

Капустін розповів журналістам, що нещодавно побачив інтерв'ю журналістки з Росії Катерини Гордєєвої з російським добровольцем Петром Рузавіним, який зараз воює на боці України. В ході розмови журналістка зауважила, що люди гинуть як під час окупації, так і під час деокупації, що викликало незгоду в очільника РДК.

"Це натяк на те, що не треба деокупувати території? У Дудя схожа позиція, мовляв, цивільні гинуть, коли заходять на територію підконтрольну Росії. Я розумію, що було б краще, аби ні з одного, ні з іншого боку вони не гинули, але ми перебуваємо у фазі війни, яку європейський континент з 1945 року не те що не знав, він навіть не міг уявити", — зазначив Капустін.

За його словами, подібним "опозиціонерам" із Росії більше важлива увага до власних персон, аніж діяльність проти війни.

Нагадаємо, раніше командир "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МОУ розповів, як у Капустіна сім разів запускали FPV-дрон.

Також у квітні Капустін розповідав в інтерв'ю "Суспільному", як поповнюються лави РДК.