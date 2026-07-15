"Путин готов достичь соглашения": война в Украине может завершиться до конца срока полномочий Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия уже в ближайшее время может согласиться на заключение мирного соглашения по войне против Украины. Кроме того, он выразил уверенность, что урегулирование конфликта возможно ещё до окончания его президентского срока.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью главному корреспонденту по международным вопросам информационного агентства Fox News Трею Йингсту. По словам американского президента, он рассчитывает, что войну в Украине удастся завершить до окончания его пребывания на посту главы государства. Именно такое развитие событий, как отмечает Fox News, Трамп считает вполне возможным.

"Я думаю, что этот конфликт может закончиться до истечения моего президентского срока. Я считаю, что он (Владимир Путин) готов прийти к соглашению. И я думаю, что это произойдет в ближайшее время", — сказал политик.

Кроме того, президент США выразил уверенность в том, что Москва якобы близка к подписанию мирного соглашения. Он заявил, что российская сторона может сделать этот шаг уже в ближайшее время, однако не уточнил, о каком именно формате договоренностей идет речь и на чем основана такая оценка.

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Стоит отметить, что второй президентский срок Дональда Трампа начинается 20 января 2025 года и завершится 20 января 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, это последний срок для Трампа, поскольку американское законодательство запрещает занимать пост президента более двух сроков.

И все же Трамп признался, что изначально рассчитывал на гораздо более быстрое урегулирование конфликта. Он объяснил это тем, что у него были хорошие рабочие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому он считал достижение мира одной из самых простых задач своей администрации.

Кроме того, он рассказал журналисту, что во время встреч с главой Кремля неизменно призывает его прекратить войну. По словам президента США, он подчеркивает Путину, что боевые действия необходимо остановить и положить конец многолетнему конфликту.

"Я всегда говорю ему одно и то же. Не хочу вдаваться в подробности, но я говорю: „Владимир, тебе пора остановиться. Эту войну пора закончить“, — пояснил политик.

И несмотря на то, что глава Кремля не прислушивается к его советам, американский лидер убежден, что российская сторона уже готова к переговорам. По его мнению, Путин настроен на заключение мирного соглашения, а сам процесс может сдвинуться с мертвой точки уже в ближайшее время. Однако, по его словам, для достижения такого результата необходима готовность обеих сторон к переговорам.

"Для танго нужны двое. Но я думаю, он готов пойти на компромисс", — сказал он в интервью.

В то же время Россия продолжает настаивать на своих условиях прекращения войны. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что боевые действия якобы могут прекратиться, если Украина выведет войска с временно оккупированных территорий, которые Москва незаконно объявила частью РФ, и признает их российскими. Также он впервые открыто назвал войну против Украины полномасштабной. Однако в Центре противодействия дезинформации СНБО считают, что такими заявлениями Кремль информационно готовит россиян к новой волне мобилизации.

Более того, Владимир Путин вновь угрожал Украине и, в частности, предупредил, что Россия будет отвечать на удары по своей территории "зеркально", но значительно сильнее. Также он в очередной раз объяснил россиянам, что их армия продолжает наступление, а Москва не отказывается от своих целей в войне.