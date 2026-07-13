"В разы мощнее": Путин пригрозил Украине "зеркальными" ударами в ответ на атаки по РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил о подготовке "зеркальных" ответных мер на удары по территории РФ. По его словам, реакция Москвы будет "в несколько раз мощнее", а последствия таких действий якобы будут ощущаться с нарастающей силой.

Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!". В частности, во время выступления он заявил, что на любые удары по территории России Москва будет отвечать "зеркальными" действиями, но с большей силой.

По словам Путина, такие ответные меры будут "в несколько раз мощнее", а их последствия, как он утверждает, противник будет ощущать всё сильнее. Российский лидер также заявил, что Москва якобы уже демонстрирует готовность реагировать на подобные действия.

Отдельно глава Кремля упомянул об ударах Украины по объектам на территории РФ и пояснил, что действия Вооружённых сил Украины создают определённые трудности с обеспечением России нефтепродуктами, однако, по его словам, ситуация должна постепенно выровняться.

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Кроме того, во время выступления на форуме Путин в очередной раз повторил пропагандистские тезисы о якобы грядущей победе России в войне. Он также добавил, что "сила РФ" заключается в способности преодолевать трудности, а все проблемы якобы только делают страну сильнее.

Более того, по его словам, армия РФ продолжает наступать, а Москва, несмотря на "давление Запада", развивает экономику, укрепляет финансовую систему и совершенствует свой военно-промышленный комплекс.

Как обычно, Путин не забыл и об обвинениях в адрес западных стран. Он заявил, что "русофобская часть коллективного Запада" якобы выступает против России, однако Москва, по его словам, продолжает достигать поставленных целей.

В частности, он отметил деятельность "Народного фронта", заявив, что эта организация оказывает помощь российской армии и собирает средства на нужды, связанные с войной. По словам Путина, к этой работе присоединились миллионы граждан РФ.

"Часто спрашивают, как так получается, что вся русофобская, как они её называют, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем финансовую систему, совершенствуем вооружённые силы, достигаем новых результатов в оборонно-промышленном комплексе и движемся вперёд. Ребята, наши бойцы идут вперёд", — заявил Путин.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российский диктатор Владимир Путин, по всей видимости, не планирует в ближайшее время вести мирные переговоры с Украиной и может пойти на эскалацию войны. По данным источников агентства, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам лишь укрепили намерение Кремля продолжать боевые действия.

В то же время, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев пользуется поддержкой в вопросе прекращения войны даже среди людей из ближайшего окружения Путина. В частности, политики из ближайшего окружения российского лидера понимают реальный ход событий и осознают, что у мира нет альтернативы.