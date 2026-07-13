"В рази потужніше": Путін пригрозив Україні "дзеркальними" ударами у відповідь на атаки по РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив про підготовку "дзеркальних" відповідей на удари по території РФ. За його словами, реакція Москви буде "у кілька разів потужнішою", а наслідки таких дій нібито відчуватимуться з наростаючою силою.

Як пише російське агентство ТАСС, про це заявив російський диктатор Володимир Путін на форумі народного фронту "Все для Победы!". Зокрема, під час виступу він заявив, що на будь-які удари по території Росії Москва відповідатиме "дзеркальними" діями, але з більшою силою.

За словами Путіна, такі відповіді будуть "у кілька разів потужнішими", а їхні наслідки, як він стверджує, противник відчуватиме дедалі більше. Російський лідер також заявив, що Москва нібито вже демонструє готовність реагувати на подібні дії.

Окремо глава Кремля згадав про удари України по об'єктах на території РФ та пояснив, що дії Збройних сил України створюють певні труднощі із забезпеченням Росії нафтопродуктами, однак, за його словами, ситуація поступово має вирівнятися.

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Також під час виступу на форумі Путін вкотре повторив пропагандистські тези про нібито майбутню перемогу Росії у війні. Ще він додав, що "сила РФ" полягає у здатності долати труднощі, а всі проблеми нібито лише роблять країну сильнішою.

Ба більше, за його словами, армія РФ продовжує рухатися вперед, а Москва попри "тиск Заходу" розвиває економіку, зміцнює фінансову систему та вдосконалює власний військово-промисловий комплекс.

Традиційно, Путін не забув і звинувачення на адресу західних країн. Він заявив, що "русофобська частина колективного Заходу" нібито виступає проти Росії, однак Москва, за його словами, продовжує досягати поставлених цілей.

До прикладу, він відзначив діяльність Народного фронту, заявивши, що організація допомагає російській армії та збирає кошти на потреби, пов’язані з війною. За словами Путіна, до цієї роботи долучилися мільйони громадян РФ.

"Часто запитують, як так виходить, що вся русофобська, як вони її називають, агресивна частина так званого колективного Заходу бореться з нами, а ми розвиваємо свою економіку, зміцнюємо фінансову систему, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів в оборонно-промисловому комплексі та рухаємося вперед. Хлопці, наші бійці йдуть уперед", — заявив Путін.

Раніше, видання Reuters писало, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, не планує найближчим часом вести мирні переговори з Україною та може піти на ескалацію війни. За даними джерел агентства, українські удари по російських нафтопереробних заводах і портах лише зміцнили намір Кремля продовжувати бойові дії.

Водночас, за словами президента України Володимира Зеленського, Київ має підтримку щодо завершення війни навіть серед людей із найближчого оточення Путіна. Зокрема, політики близькі російського лідера розуміють реальний перебіг подій і усвідомлюють, що мир не має альтернативи.