"Путін готовий досягти угоди": війна в Україні може завершитися до кінця каденції Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Росія вже найближчим часом може погодитися на укладення мирної угоди щодо війни проти України. Крім того, він висловив упевненість, що врегулювання конфлікту можливе ще до завершення його президентської каденції.

Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю головному кореспонденту з міжнародних питань інформаційної агенції Fox News Трею Йінгсту. За словами американського президента, він розраховує, що війну в Україні вдасться завершити до закінчення його перебування на посаді глави держави. Саме такий розвиток подій, як зазначає Fox News, Трамп вважає цілком можливим.

"Я думаю, що цей конфлікт може закінчитися до закінчення мого президентського терміну. ​​Я вважаю, що він (Володимир Путін) готовий досягти угоди. І я думаю, що це станеться найближчим часом", – сказав політик.

Окремо президент США висловив переконання, що Москва нібито близька до підписання мирної угоди. Він заявив, що російська сторона може зробити цей крок уже найближчим часом, однак не уточнив, про який саме формат домовленостей ідеться та на чому ґрунтується така оцінка.

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Варто зазначити, що другий президентський термін Дональда Трампа триває з 20 січня 2025 року та завершиться 20 січня 2029-го. Згідно з 22-ю поправкою до Конституції США, він є останнім для Трампа, оскільки американське законодавство забороняє обіймати посаду президента більше двох термінів.

Та все ж Трамп зізнався, що спочатку очікував значно швидшого врегулювання конфлікту. Він пояснив це тим, що мав хороші робочі стосунки як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським диктатором Володимиром Путіним, тому вважав досягнення миру одним із найпростіших завдань своєї адміністрації.

Також він розповів журналісту , що під час контактів із главою Кремля незмінно закликає його припинити війну. За словами президента США, він наголошує Путіну, що бойові дії необхідно зупинити й покласти край багаторічному конфлікту.

"Я завжди кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але я кажу: "Володимире, тобі час зупинитися. Цій війні час покласти край", – пояснив політик.

Та попри те, що глава Кремля не схиляється до його порад, американський лідер переконаний, що російська сторона вже готова до домовленостей. На його думку, Путін налаштований на укладення мирної угоди, а сам процес може зрушити з місця вже найближчим часом. Однак, за його словами, для досягнення такого результату потрібна готовність обох сторін до переговорів.

"Для танго потрібні двоє. Але я думаю, він готовий піти на угоду", — сказав він в інтерв'ю.

Водночас Росія продовжує наполягати на власних умовах завершення війни. Так, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що бойові дії нібито можуть припинитися, якщо Україна виведе війська з тимчасово окупованих територій, які Москва незаконно оголосила частиною РФ, та визнає їх російськими. Також він уперше відкрито назвав війну проти України повномасштабною. Та все ж в Центрі протидії дезінформації РНБО вважають, що такими заявами Кремль інформаційно готує росіян до нової хвилі мобілізації.

Ба більше, Володимир Путін знову погрожував Україні, і, зокрема, попередив, що Росія відповідатиме на удари по своїй території "дзеркально", але значно сильніше. Також він вкотре пояснив росіянам, що їхня армія продовжує наступ, а Москва не відмовляється від своїх цілей у війні.