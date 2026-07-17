Керчь всю ночь атаковали дроны: под ударом оказались железная дорога, нефтебаза и подстанция (видео)

В ночь на 17 июля оккупированная Керчь подверглась атаке беспилотников. После серии взрывов в городе был зафиксирован сильный пожар.

OSINT-аналитики фиксируют поражение ряда объектов в Керчи. В частности, пожар вспыхнул в районе железнодорожного вокзала.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" отметил, что после серии ударов многочисленные возгорания зафиксированы именно возле вокзала в Керчи. Как предполагают аналитики, здесь горят складские помещения, возможно, горит расположенная поблизости нефтебаза "Керчь", а также местная электрическая подстанция "Керченская".

Кадры ночной атаки на Керчь

Информацию об атаке на Керчь также обнародовал глава Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко. Он также пишет о пожарах в районе железнодорожного узла и станции "Керчь" и публикует данные о ещё одних возможных "прилётах" в Крым этой ночью.

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"Арабатская стрелка. Пострадали места дислокации россиян на территории пансионата „Азовская Дружба“ (какое символичное название в данном случае)", — отметил чиновник.

Карту возможных ударов по Керчи этой ночью показал Петр Андрющенко Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Кроме того, по информации OSINT-аналитиков, недалеко от населенного пункта Коктебель зафиксировано возгорание после атаки дронов. Они предполагают, что под ударом могла оказаться электрическая подстанция "Коктебель" и насосные станции, поскольку на видео пожар запечатлен именно в районе этих объектов.

На момент публикации официальных комментариев по поводу атаки на Керчь не поступало. Между тем, как сообщалось в сети, Крымский мост был перекрыт для движения почти всю ночь.

Стоит отметить, что также ночью OSINT-каналы сообщали о возможном поражении танкеров "теневого флота" России в Чёрном море. Сообщалось, что под ударом могли оказаться 6–7 российских судов.

Накануне Служба безопасности Украины сообщила о поражении двух танкеров "теневого флота" РФ в Чёрном море.