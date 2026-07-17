Керч усю ніч атакували дрони: під ударом опинилися залізниця, нафтобаза та підстанція (відео)

Упродовж ночі 17 липня окупована Керч опинилася під атакою безпілотників. Після серії вибухів у місті зафіксовано сильну пожежу.

OSINT-аналітики фіксують ураження низки об'єктів у Керчі. Пожежа зокрема здійнялася у районі залізничного вокзалу.

Моніторинговий канал "Крымский ветер" зауважив, що після серії ударів численні займання зафіксовані саме біля вокзалу у Керчі. Як припускають аналітики, тут палають складські приміщення, може горіти нафтобаза "Керч", розташована поруч, а також місцева електрична підстанція "Керченська".

Кадри нічної атаки на Керч

Дані про атаку на Керч також оприлюднив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він також пише про пожежі в районі залізничного вузла та станції "Керч" і публікує дані про ще одні можливі "прильоти" у Криму цієї ночі.

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"Арабатська стрілка. Уражено місця базування росіяни на території пансіонату "Азовська Дружба" (яка символічна назва в цьому випадку)", — зазначив посадовець.

Карту можливих ударів по Керчі цієї ночі показав Петро Андрющенко Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Окрім того, за інформацією OSINT-аналітиків, неподалік населеного пункту Коктебель фіксується займання після атаки дронів. Вони припускають, що під ударом могла опинитися електрична підстанція "Коктебель" та насосні станції, оскільки пожежу видео саме у районі цих об'єктів.

Офіційно коментарів з приводу атаки на Керч на момент публікації не було. Тим часом Кримський міст був перекритий для руху майже усю ніч, писали у мережі.

Варто зазначити, що також уночі OSINT-канали повідомляли про можливе ураження танкерів "тіньового флоту" Росії у Чорному морі. Повідомлялося, що під ударом могли опинитися 6-7 російських суден.

Напередодні Служба безпеки України відзвітувала про ураження двох танкерів "тіньового флоту" РФ у Чорному морі.