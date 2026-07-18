"Не раз сбегал": 427-я бригада прокомментировала слова бойца, который пошел на митинг за Федорова

427-я отдельная бригада беспилотных систем "Рарог" ответила на обвинения военнослужащего, заявившего о давлении в связи с участием в митингах за экс-министра обороны Михаила Федорова. В воинской части заявили, что боец ушел без разрешения. Также выяснилось, что такие самовольные действия имели место неоднократно. Что произошло в бригаде Сил беспилотных систем, которая базируется в Киеве и из которой боец ушел на акцию протеста?

Комментарий по поводу военнослужащего, жаловавшегося на давление и угрозы "обнуления", появился на странице бригады "Рарог" в Facebook. В первую очередь командир заявил, что уважает гражданскую активность бойцов и не стал бы наказывать за выражение своей позиции. В то же время отмечается, что боец самовольно покинул пункт дислокации и при этом никого не предупредил, куда направляется. Вечером провели проверку на личную готовность и выяснили, что военнослужащий, фигурирующий в сети под ником yavor_rarog, отсутствовал. Именно поэтому в воинской части оформили материалы о том, что он самовольно покинул часть (ушел в СЗЧ), говорится в сообщении.

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В бригаде также уточнили, что военнослужащий, имя которого не указывается, в течение последних трёх недель трижды уходил в самовольную отлучку. Кроме того, он и ранее отказывался выполнять приказы, и эти случаи имели место во время выполнения боевого задания. Учитывая поведение бойца и то, что он не извлек уроков из случившегося, было решено отправить его в другой пункт дислокации. Кроме того, в отношении самовольного отсутствия будут приняты меры в соответствии с законом, сообщили в 427-й бригаде.

"Командование воинской части не ставит под сомнение право каждого гражданина на собственную гражданскую позицию. Однако любая гражданская позиция предполагает, прежде всего, уважение к закону и ответственность за собственные поступки", — говорится в заявлении подразделения в адрес бойца, который самовольно отправился на митинг.

Митинги в поддержку Федорова — 427-я бригада "Рарог" о военном в Северо-Западном военном округе, 18 июля Фото: Facebook

Митинги в поддержку Федорова — 427-я бригада "Рарог" о нарушении военного, 18 июля Фото: Facebook

Митинги в поддержку Федорова — что сказал военный

Отметим, что Фокус писал о ситуации, сложившейся на митинге в поддержку Федорова в первый день протестов 16 июля. В сети появились кадры, на которых неизвестные пытались задержать военного — участника акции протеста. Впоследствии в сети появилось видео, на котором он объяснил, что произошло дальше. Военный опубликовал сторис в соцсети Instagram: заявил, что его якобы обвиняют в "самовольном отсутствии", хотя на самом деле он успел вернуться к вечерней проверке. При этом боец говорил, что ему угрожали и заявили, что отправят на передовую в бригаду "Скала". Среди угроз были слова об "обнулении", которые слышны на видео.

Между тем в сети появились и другие публикации о "репрессиях в армии". Например, врач Алина Михайлова рассказала о боевом медике, которого разыскивало командование Сил беспилотных систем: на это отреагировал командующий СБС Роберт Бровди, заявивший, что никаких преследований не допустит.

Напоминаем, что командир батальона "Волки да Винчи" заявил, что получил выговор от Сырского. Генштабу ВСУ он пояснил, что речь шла об уголовном деле о похищении людей, а не о митинге.