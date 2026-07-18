"Тікав не раз": 427 бригада прокоментувала слова бійця, який пішов на мітинг за Федорова

427-ма окрема бригада безпілотних систем "Рарог" відповіла на обвинувачення військового, який заявив про тиск через участь у мітингах за ексміністра оборони Михайла Федорова. У військовій частині заявили, що боєць пішов без дозволу. Також з'ясувалось, що такі самовільні дії були неодноразово. Що сталось у бригаді Сил безпілотних систем, яка базується у Києві та з якої боєць пішов на акцію протесту?

Коментар щодо військового, який скаржився на тиск та погрози "обнулення", з'явився на сторінці Facebook бригади "Рарог". Найперше командир заявив, що поважає громадянську активність бійців та не став би карати за проявлення своєї позиції. Водночас зауважується, що боєць самовільно залишив пункт дислокації і при цьому нікого не попередив, куди іде. Увечері провели перевірку, чи усі присутні, та з'ясували, що військовий, який фігурує у мережі під ніком yavor_rarog, був відсутній. Саме тому у військовій частині оформили матеріали, що він самовільно залишив частину (пішов у СЗЧ), ідеться у дописі.

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У бригаді також уточнили, що військовий, ім'я якого не вказується, протягом останніх трьох тижнів тричі ішов у СЗЧ. Крім того, він і раніше відмовлявся виконувати накази, і ці випадки відбувались під час виконання бойового завдання. З огляду на поведінку бійця і на те, що він не зробив висновків, його вирішили відправити в інший пункт дислокації. Крім того, вживатимуть заходів щодо СЗЧ відповідно до закону, повідомили у 427 бригаді.

"Командування військової частини не ставить під сумнів право кожного громадянина на власну громадянську позицію. Про те будь-яка громадянська передбачає перш за все повагу до закону та відповідальність за власні вчинки", — ідеться у заяві підрозділу до бійця, який самовільно пішов на мітинг.

Мітинги за Федорова — 427 бригада "Рарог" про військового в СЗЧ, 18 липня Фото: Facebook

Мітинги за Федорова — 427 бригада "Рарог" про порушення військового, 18 липня Фото: Facebook

Мітинги за Федорова — що сказав військовий

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію, яка склалась на мітингу за Федорова у перший день протестів 16 липня. У мережі з'явились кадри, як невідомі намагалися затримати військового — учасника акції протесту. Згодом у мережі з'явилось відео, на якому він пояснив, що сталось далі. Військовий опублікував сторіз у соцмережі Instagram: заявив, що його звинувачують начебто у "СЗЧ", хоч він насправді встиг повернутись до вечірньої перевірки. При цьому боєць казав, що йому погрожували та заявили, що відправлять на передову у бригаду "Скеля". Серед погроз були слова про "обнулення", чути на відео.

Тим часом у мережі з'явились інші публікації про "репресії в армії". Наприклад, медикиня Аліна Михайлова розповіла про бойового медика, якого шукало командування Сил безпілотних систем: на це відреагував командувач СБС Роберт Бровді, який заявив, що ніяких переслідувань не допустить.

Нагадуємо, комбат "Вовків да Вінчі" заявив, що отримав догану від Сирського. Генштабу ЗСУ пояснив, що ішлося про кримінальну справу з викрадення людей, а не про мітинг.