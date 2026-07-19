Дроны атакуют Ставропольский край РФ: на местном НПЗ зафиксирован масштабный пожар (видео)

В российском городе Михайловске (Ставропольский край) сообщается о ряде взрывов. Местные жители говорят о том, что после серии громких взрывов начался сильный пожар.

По данным мониторинговых каналов, речь идет о местном НПЗ в городе Михайловске, который, возможно, стал целью атак дронов. Кадры поражения с места происшествия публикует канал Exilenova+.

По сообщениям мониторинговых пабликов, в городе Михайловске произошла серия громких взрывов. Местные жители публикуют видео, на которых видно масштабное возгорание на промышленном объекте.

Осinterы сообщают, что под обстрелом дронов находится нефтебаза в Михайловском. В настоящее время на месте попадания разразился сильный пожар.

В то же время российские местные власти сообщают об угрозе со стороны БПЛА в регионе. При этом о последствиях попадания и возгорания на НПЗ местные чиновники не сообщают.

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Ранее "Фокус" сообщал о том, как из-за ударов по НПЗ в России резко сократилась переработка нефти. Из-за падения объемов производства Россия уже вынуждена ограничивать экспорт топлива, в то время как внутри страны все чаще сообщают о дефиците бензина, перебоях на АЗС и росте цен.

Впоследствии стало известно, что в российском Ногинске загорелся нефтеперерабатывающий завод. Утром 18 июля дроны атаковали ряд объектов в Московской области, Твери и Владимире.