Дрони атакують Ставропольський край РФ: на місцевому НПЗ зафіксовано масштабну пожежу (відео)

У російському місті Михайловськ (Ставропольський край) повідомляється про низку вибухів. Місцеві мешканці говорять про початок сильної пожежі після серії гучних вибухів.

За даними моніторингових каналів, мова йде про місцевий НПЗ у місті Михайловськ, який міг стати ціллю дронів. Кадри ураження з місця події публікує канал Exilenova+.

За повідомленнями моніторингових пабліків, серія гучних вибухів сталася в місті Михайловськ. Місцеві мешканці викладають відео, на яких видно масштабне займання на промисловому об'єкті.

Осінтери вказують, що під атакою дронів перебуває нафтобаза в Михайловському. Наразі на місці влучання розпочалася серйозна пожежа.

Водночас російська місцева влада повідомляє про загрозу БПЛА в регіоні. Водночас про наслідки влучання та займання НПЗ місцеві чиновники не повідомляють.

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Раніше Фокус повідомляв про те, як через удари по НПЗ в Росії обвалилася переробка нафти. Через падіння обсягів виробництва Росія вже змушена обмежувати експорт пального, тоді як всередині країни дедалі частіше повідомляють про дефіцит бензину, перебої на АЗС та зростання цін.

Згодом стало відомо, що в російському Ногінську загорілася НПЗ. Дрони атакували зранку 18 липня низку об'єктів у Московській області, Твері та Владимирі.