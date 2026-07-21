Утечка секретных документов: учебные заведения Беларуси переоборудуют для размещения резервистов

Украинские хакеры заявили, что получили внутренние документы, свидетельствующие о подготовке как минимум трёх учебных заведений Гродненской области Беларуси к временному размещению мобилизованных резервистов. Документы датированы концом июня 2026 года.

Об этом сообщила "256-я Киберштурмовая дивизия", опубликовав копии служебных писем и расчетов.

Согласно этим документам, речь идет о Гродненском государственном аграрном университете, Гродненском колледже экономики и управления и Лидском государственном музыкальном колледже. В документах указано, что эти учреждения выполняют решения местных органов власти и предоставляют информацию о возможности выделения помещений для временного сбора, размещения и ночлега военнообязанных резервистов.

Из документов следует, что Гродненский государственный аграрный университет подготовил расчет по размещению 487 резервистов в спортивных и актовых залах. Также университет подал заявку на дополнительное материально-техническое обеспечение, в частности на 487 раскладушек, матрасов и комплектов постельного белья, а также другой инвентарь.

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Гродненский колледж экономики и управления сообщил о готовности разместить 369 человек в спортивном и актовом залах. В письме указано, что максимальная вместимость была определена исходя из расчета 2,5 кв. м на одного человека. Также колледж попросил обеспечить места раскладными кроватями, матрасами, постельными комплектами, 920 литрами бутилированной воды в сутки, средствами гигиены и уборочным инвентарем.

В документах Лидского государственного музыкального колледжа говорится о возможности размещения 30 резервистов в общежитии. Кроме того, отмечается, что в концертном зале площадью 132,2 кв. м в случае необходимости можно увеличить вместимость после демонтажа зрительских кресел.

В целом, согласно обнародованным документам, три учебных заведения могут одновременно принять около 900 резервистов.

Авторы публикации также утверждают, что подготовка гражданских объектов в Гродненской области к размещению резервистов свидетельствует о дальнейшем накоплении военного имущества вблизи границ с Польшей и Литвой. По их мнению, это может свидетельствовать о продолжении милитаризации приграничного региона, несмотря на официальные заявления белорусских властей о деэскалации.

Напомним, в мае 2026 года президент Владимир Зеленский заявлял об угрозе нового наступления с территории Беларуси. В то же время аналитики отмечали, что не наблюдают скопления российских или белорусских войск, однако сообщали о строительстве дорог и другой инфраструктуры, которую потенциально могут использовать для поддержки наступательных действий.

В ответ Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Беларусь не планирует нападать на Украину. В то же время он заявлял, что Минск ответит в случае, как он выразился, "провокации", а также утверждал, что в случае необходимости Беларусь может рассчитывать на поддержку российской армии.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что 25 мая у него состоялась встреча с представителями президента Украины. По его словам, в ходе беседы он подчеркнул, что не намерен втягивать Беларусь в войну и выступает за мир.

Кроме того, 19 июня Владимир Зеленский призвал Беларусь отключить четыре ретранслятора. Уже 24 июня стало известно, продолжает ли работать оборудование ВС РФ, используемое для поддержки атак дронов-камикадзе Shahed на северные регионы Украины.