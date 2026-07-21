Злив секретних документів: навчальні заклади Білорусі переобладнують для розміщення резервістів

Українські хакери заявили, що отримали внутрішні документи, які свідчать про підготовку щонайменше трьох навчальних закладів Гродненської області Білорусі до тимчасового розміщення мобілізованих резервістів. Документи датовані кінцем червня 2026 року.

Про це повідомила “256 КіберШтурмова Дивізія”, опублікувавши копії службових листів і розрахунків.

Згідно з ними, йдеться про Гродненський державний аграрний університет, Гродненський коледж економіки та управління та Лідський державний музичний коледж. У документах зазначено, що заклади виконують рішення місцевих органів влади та надають інформацію про можливість виділення приміщень для тимчасового збору, розміщення і ночівлі військовозобов'язаних резервістів.

Із документів випливає, що Гродненський державний аграрний університет підготував розрахунок на розміщення 487 резервістів у спортивних та актових залах. Також університет подав заявку на додаткове матеріально-технічне забезпечення, зокрема на 487 розкладних ліжок, матраців і комплектів постільної білизни, а також інший інвентар.

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Гродненський коледж економіки та управління повідомив про готовність розмістити 369 осіб у спортивному та актовому залах. У листі зазначено, що максимальну місткість визначили з розрахунку 2,5 кв. м на одну людину. Також коледж попросив забезпечити місця розкладними ліжками, матрацами, постільними комплектами, 920 літрами бутильованої води на добу, засобами гігієни та прибиральним інвентарем.

У документах Лідського державного музичного коледжу йдеться про можливість розміщення 30 резервістів у гуртожитку. Крім того, зазначено, що в концертному залі площею 132,2 кв. м у разі потреби можна збільшити місткість після демонтажу глядацьких крісел.

Загалом, відповідно до оприлюднених документів, три навчальні заклади можуть одночасно прийняти близько 900 резервістів.

Автори публікації також стверджують, що підготовка цивільних установ у Гродненській області до розміщення резервістів свідчить про подальше накопичення військового майна поблизу кордонів Польщі та Литви. На їхню думку, це може вказувати на продовження мілітаризації прикордонного регіону, попри офіційні заяви білоруської влади про деескалацію.

Нагадаємо, у травні 2026 року президент Володимир Зеленський заявляв про загрозу нового наступу з території Білорусі. Водночас аналітики зазначали, що не спостерігають скупчення російських чи білоруських військ, однак повідомляли про будівництво доріг та іншої інфраструктури, яку потенційно можуть використати для підтримки наступальних дій.

У відповідь Олександр Лукашенко неодноразово запевняв, що Білорусь не планує нападати на Україну. Водночас він заявляв, що Мінськ відповість у разі, як він висловився, "провокації", а також стверджував, що за необхідності Білорусь може розраховувати на підтримку російської армії.

Крім того, Лукашенко повідомляв, що 25 травня мав зустріч із представниками президента України. За його словами, під час розмови він наголосив, що не має наміру втягувати Білорусь у війну та виступає за мир.

Також 19 червня Володимир Зеленський закликав Білорусь відключити чотири ретранслятори. Уже 24 червня стало відомо, чи продовжує працювати обладнання ЗС РФ, яке використовується для підтримки атак дронів-камікадзе Shahed по північних регіонах України.