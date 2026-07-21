ВСУ получили первые женские бронежилеты: в чем их особенность

Первые 2000 женских бронежилетов получили военнослужащие боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

Эти бронежилеты разработаны с учетом женской анатомии, сообщили в Министерстве обороны Украины.

По заданию ведомства Агентство оборонных закупок ГОТ в этом году приобрело первую партию таких средств индивидуальной защиты на сумму 47 млн грн.

В чем особенность женского бронежилета

Кроме стандартных элементов бронежилета комплект содержит демпферно-климатический подпор. Это конструктивное решение, помогающее:

улучшить посадку бронежилета;

снизить давление во фронтальной зоне;

обеспечить дополнительную вентиляцию при использовании.

Такие бронежилеты лучше прилегают к телу, обеспечивают должную защиту, не ограничивают движений и уменьшают риск травм при выполнении боевых заданий.

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Они изготовлены из керамокомпозитных материалов, имеют усиленный уровень защиты и выполнены в камуфляжном рисунке ММ-14.

Закупка женских бронежилетов — чем она обусловлена

В последние годы количество женщин-военнослужащих постоянно растет, а соответственно, растет и потребность в средствах защиты, адаптированных к женской анатомии.

Поскольку женщины сегодня выполняют боевые задания наравне с мужчинами, то средства индивидуальной защиты должны отвечать самым высоким требованиям безопасности, одновременно обеспечивая соответствие анатомическим особенностям тех, кто ими пользуется.

"Обеспечение военнослужащих специализированной экипировкой уже давно является стандартом в ведущих армиях мира, и мы последовательно внедряем его в Украине", — объяснил директор Агентства оборонных закупок ГОТ Арсен Жумадилов.

В скором времени планируется собрать отзывы женщин о бронежилетах, чтобы оценить практический опыт использования, определить возможные направления усовершенствования изделия и учесть эти наработки при планировании последующих закупок.

О том, что женщинам-военнослужащим начнут выдавать бронежилеты, адаптированные под их анатомию, говорили еще в декабре прошлого года.

Отметим, что по состоянию на март 2026 года в рядах Вооруженных Сил Украины было более 75 тысяч женщин, из которых свыше 55 тысяч — военнослужащие. Эта цифра отражает стремительный рост роли женщин в защите страны, ведь еще в 2025 году их было около 70 тысяч, а на боевых должностях теперь — более 20 тысяч защитниц.

Три года назад Минобороны обеспечило женщин-военнослужащих нижним бельем, которое изготавливается в трех цветах: Coyote, Olive green, Black. В подразделениях ВСУ отметили качество, удобство и универсальность комплектов.

Напомним, Министерство обороны Украины (МОУ) инициировало улучшение средств индивидуальной защиты военнослужащих.