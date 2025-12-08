В ВСУ начнут выдавать женские бронежилеты: названы сроки

Женщины, которые служат в Вооруженных силах Украины, уже в следующем году смогут получить бронежилеты, отвечающие анатомическим особенностям их тела.

Об этом на пресс-конференции в "Укринформе" сообщил начальник отдела снабжения управления обеспечения имуществом и услугами Центрального управления вещевого обеспечения тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Виталий Рябов.

"Женщины будут с бронежилетами. Сейчас им выдают общевойсковые, но будут с женскими в 2026 году", – подчеркнул он.

Покупка бронежилетов для женщин на 2026 год запланирована, но какое именно количество собираются приобрести, Рябов не уточнил.

Старший офицер отдела развития военной формы одежды управления развития вещевого обеспечения Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны младший лейтенант Максим Боровик добавил, что уже есть производители средств индивидуальной защиты, которые утвердили к бронежилетам специальные демпферные накладки, учитывающие особенности строения женского тела. Поэтому новые бронежилеты не будут вызывать дискомфорт.

Два года назад Минобороны обеспечило женщин-военнослужащих нижним бельем, которое изготавливается в трех цветах: Coyote, Olive green, Black. В подразделениях ВСУ отметили качество, удобство и универсальность комплектов.

В октябре в Верховной Раде снова заговорили о мобилизации женщин в ВСУ. При том, что механизм привлечения их в армию существует и работает, на данный момент это не является срочным вопросом. По данным Минобороны Украины, оо состоянию на 1 января 2025 года в Вооруженных силах Украины (ВСУ) военную службу проходили более 70 тысяч женщин, 5 500 из которых — на передовой.

Напомним, член общественного антикоррупционного совета Министерства обороны Украины Геннадий Кривошея 12 января заявил, что бронежилеты для украинских военнослужащих пропускают "прострелы" при проверке качества. По его словам, их нельзя закупать за границей по предоплате без должной проверки качества.

Также сообщалось, что Министерство обороны Украины (МОУ) инициировало улучшение средств индивидуальной защиты военнослужащих, включив в техническую спецификацию "Бронежилет модульний" ТС A01XJ.29423-420:2023 (01) дополнительные защитные элементы. Детально о тестировании новых компонентов защиты.