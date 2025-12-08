У ЗСУ почнуть видавати жіночі бронежилети: названо терміни

Жінки, які служать у Збройних силах України, вже наступного року зможуть отримати бронежилети, що відповідають анатомічним особливостям їхнього тіла.

Про це на пресконференції в "Укрінформі" повідомив начальник відділу постачання управління забезпечення майном і послугами Центрального управління речового забезпечення тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Віталій Рябов.

"Жінки будуть із бронежилетами. Зараз їм видають загальновійськові, але будуть із жіночими у 2026 році", — наголосив він.

Купівля бронежилетів для жінок на 2026 рік запланована, але яку саме кількість збираються придбати, Рябов не уточнив.

Старший офіцер відділу розвитку військової форми одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони молодший лейтенант Максим Боровик додав, що вже є виробники засобів індивідуального захисту, які затвердили до бронежилетів спеціальні демпферні накладки, що враховують особливості будови жіночого тіла. Тож нові бронежилети не викликатимуть дискомфорту.

Два роки тому Міноборони забезпечило жінок-військовослужбовців спідньою білизною, яку виготовляють у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black. У підрозділах ЗСУ відзначили якість, зручність та універсальність комплектів.

У жовтні у Верховній Раді знову заговорили про мобілізацію жінок до ЗСУ. При тому, що механізм залучення їх в армію існує і працює, наразі це не є терміновим питанням. За даними Міноборони України, станом на 1 січня 2025 року у Збройних силах України (ЗСУ) військову службу проходили понад 70 тисяч жінок, 5 500 з яких — на передовій.

Нагадаємо, член громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України Геннадій Кривошея 12 січня заявив, що бронежилети для українських військовослужбовців пропускають "простріли" під час перевірки якості. За його словами, їх не можна закуповувати за кордоном за передоплатою без належної перевірки якості.

Також повідомлялося, що Міністерство оборони України (МОУ) ініціювало поліпшення засобів індивідуального захисту військовослужбовців, включивши в технічну специфікацію "Бронежилет модульний" ТЗ A01XJ.29423-420:2023 (01) додаткові захисні елементи. Детально про тестування нових компонентів захисту.