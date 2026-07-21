ЗСУ отримали перші жіночі бронежилети: у чому їхня особливість

Перші 2000 жіночих бронежилетів отримали військовослужбовиці бойових підрозділів Збройних сил України.

Ці бронежилети розроблені з урахуванням жіночої анатомії, повідомили в Міністерстві оборони України.

На виконання доручення відомства Агентство оборонних закупівель ДОТ цього року придбало першу партію таких засобів індивідуального захисту на суму 47 млн грн.

У чому полягає особливість жіночого бронежилета

Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, яке допомагає:

поліпшити прилягання бронежилета;

знизити тиск у фронтальній зоні;

забезпечити додаткову вентиляцію під час використання.

Такі бронежилети краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів і зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.

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Вони виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають підвищений рівень захисту та виконані у камуфляжному забарвленні ММ-14.

Закупівля жіночих бронежилетів — чим вона зумовлена

Останніми роками кількість жінок-військовослужбовиць постійно зростає, а отже, зростає й потреба у засобах захисту, пристосованих до жіночої анатомії.

Оскільки сьогодні жінки виконують бойові завдання нарівні з чоловіками, засоби індивідуального захисту мають відповідати найвищим вимогам безпеки, водночас забезпечуючи відповідність анатомічним особливостям тих, хто ними користується.

"Забезпечення військовослужбовиць спеціалізованим спорядженням вже давно є стандартом у провідних арміях світу, і ми послідовно впроваджуємо його в Україні", — пояснив директор Агентства оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Незабаром планується зібрати відгуки жінок про бронежилети, щоб оцінити практичний досвід їх використання, визначити можливі напрямки вдосконалення виробу та врахувати ці напрацювання під час планування наступних закупівель.

Про те, що жінкам-військовослужбовицям почнуть видавати бронежилети, адаптовані до їхньої анатомії, говорили ще в грудні минулого року.

Зазначимо, що станом на березень 2026 року в лавах Збройних Сил України налічувалося понад 75 тисяч жінок, з яких понад 55 тисяч — військовослужбовиці. Ця цифра відображає стрімке зростання ролі жінок у захисті країни, адже ще у 2025 році їх було близько 70 тисяч, а на бойових посадах зараз — понад 20 тисяч захисниць.

Три роки тому Міністерство оборони забезпечило жінок-військовослужбовиць нижньою білизною, яка виготовляється у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black. У підрозділах ЗСУ відзначили якість, зручність та універсальність цих комплектів.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України (МОУ) ініціювало вдосконалення засобів індивідуального захисту військовослужбовців.