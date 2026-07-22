Договорились о модернизации ВСУ: президент рассказал, чего ждет от нового главкома Драпатого

Владимир Зеленский напомнил, что 22 июля новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей. И вместе с Евгением Хмарой, который в настоящее время исполняет обязанности министра обороны, был избран новый начальник Генштаба ВСУ – Игорь Скибюк.

"Ребята боевые, опытные. Войска их знают — Драпатого, Хмару, Скибюка. Договорились, что модернизация Сил обороны Украины будет подготовлена", — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, как важно, чтобы всё прошло абсолютно слаженно и чтобы "россияне не получили ни малейшей лазейки и возможности".

"Россия должна ощущать усиление давления, ужесточение санкций: это и наши санкции в отношении дальнемагистральных перевозок, и "мидлстрайки", и наши сильные позиции на фронте. Все это будет обеспечено", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех военных и гражданских за доверие к новому военному командованию и отметил, как важно, чтобы такое доверие "превратилось в еще большую мотивацию наших защитников, важно, чтобы ребята были сильными, оправдали то доверие, которое общество сейчас продемонстрировало".

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"Все инструменты предоставляем", — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина не прекращает попыток остановить войну с Россией. Но главное, чтобы и россияне действительно были готовы к прекращению войны. Ведь сейчас обстановка в стране-агрессоре изменилась.

"Сейчас, конечно, ситуация на фронте, ситуация с нашими санкциями в отношении дальнемагистральных перевозок и с забастовками создает новую атмосферу вокруг Путина. Очень токсичную атмосферу. И только он является причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне", — сказал президент и подчеркнул, что окружение Путина это понимает и "посылает сигналы" как Украине, так и нашим партнерам.

"Российское общество всё больше начинает это ощущать. Нужны решения, чтобы наступил мир. Украина уже давно к этому готова. Сейчас мы делаем всё, чтобы завершение этой войны было достойным", — отметил Зеленский и поблагодарил военных, гражданских лиц, а также разработчиков и производителей оружия.

Напомним, стало известно, о чем Владимир Зеленский беседовал с представителями президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине оккупированные территории в рамках какого-либо мирного соглашения, если оно когда-нибудь будет подписано.