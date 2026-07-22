Домовились про модернізацію ЗСУ: президент розповів, чого чекає від нового головкома Драпатого

Володимир Зеленський нагадав, що 22 липня новий головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків. І разом із Євгенієм Хмарою, який наразі виконує обов'язки міністра оборони, обрали нового начальника Генштабу ЗСУ – Ігоря Скибюка.

"Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають – Драпатого, Хмару, Скибюка. Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена", — сказав президент України.

Він підкреслив важливість того, щоб усе пройшло абсолютно злагоджено і щоб "росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості".

"Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено", — сказав Зеленський.

Він подякував усім військовим та цивільним за довіру до нового військового командування та зазначив, важливість того, щоб така довіра "перейшла у більшу мотивацію наших захисників, важливо, щоб хлопці були сильними, виправдали ту довіру, яку суспільство зараз продемонструвало".

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"Всі інструменти даємо", — сказав Зеленський.

Також Зеленський сказав, що Україна не зупиняється у намаганні зупинити війну з Росією. Але головне, щоб і росіяни справді були готові до зупинки війни. Бо нині атмосфера у країні-агресорці змінилась.

"Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з міц-страйками створює нову атмосферу навколо Путіна. Дуже токсичну атмосферу. І тільки він є причиною того, що війна почалася і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", — сказав президент та підкреслив, що оточення Путіна це розуміє і "сигналізує" як Україні так і нашим партнерам.

"Російське суспільство все більше починає це відчувати. Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", — зазначив Зеленський та подякував військовим, цивільним та розробникам і виробникам зброї.

Нагадаємо, стало відомо, про що Володимир Зеленський говорив із перемовниками президента США Дональда Трампа.

Раніше ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін не планує повертати Україні окуповані території під час будь-якої мирної угоди, якщо її колись підпишуть.