"Это заканчивается трагедией": СМИ рассказали, как изменилась 155-я бригада под влиянием "Скелі"

155-я бригада, которая должна была стать образцом международного военного сотрудничества Украины и Франции, после ряда кризисов смогла восстановить боеспособность, однако уже через год оказалась в центре новых скандалов. Ключевой причиной нового витка проблем, как утверждают источники, стало усиление влияния 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" на управление бригадой, что в конечном итоге привело к возбуждению уголовных дел и смене командования.

Об этом говорится в материале издания "Бабель", журналисты которого пообщались с бывшими военнослужащими бригады и источниками, осведомлёнными о ситуации на оперативном и стратегическом уровнях.

В частности, автор статьи пишет, что после громких скандалов конца 2024 года командование Сухопутных войск приступило к восстановлению боеспособности 155-й отдельной механизированной бригады. В начале 2025 года командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый доложил президенту о результатах проверки, заявив, что при формировании подразделения были допущены многочисленные просчёты, а руководство разных уровней слишком поздно отреагировало на проблемы.

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Для стабилизации ситуации в бригаду направили специальную рабочую группу во главе с полковником Олегом Николайчуком. Вместе с командиром Тарасом Максимовым они восстанавливали боеготовность подразделения: вернули часть вооружения, организовали дополнительную подготовку военных и завершили обучение тех бойцов, которые ранее не успели пройти базовую военную подготовку. По словам собеседников издания, именно в этот период бригада постепенно начала выходить из кризиса.

Параллельно подразделение выполняло боевые задачи на Покровском направлении. Вместе с 425-м отдельным штурмовым полком "Скеля" военные участвовали в боях за село Шевченко. Кроме того, один из бывших бойцов 155-й бригады рассказал журналистам, что бои были чрезвычайно тяжелыми, а потери в отдельные дни исчислялись десятками погибших. В то же время именно тогда, по его словам, личный состав получил необходимый боевой опыт, а сама бригада прошла этап становления.

Собеседники "Бабеля" также отмечают, что уже в 2025 году подразделение стало значительно эффективнее. Бригада стабильно удерживала свой участок фронта, выполняла поставленные задачи и развивала направление беспилотных систем. В то же время именно тесное взаимодействие со "Скелею" постепенно начало влиять не только на боевую работу, но и на внутреннее управление бригадой.

По данным издания, переломным моментом стал февраль 2026 года. Тогда же главнокомандующий ВСУ Александр Сырский освободил Тараса Максимова от должности командира бригады, а его место занял бывший начальник штаба 425 ОШП "Скеля" Станислав Лучанов. Как утверждают несколько источников "Бабеля" из оперативного и стратегического уровней, решение было принято после конфликта между Максимовым и командиром "Скалы" Юрием Гаркавым.

После назначения Лучанова, как утверждают собеседники журналистов, влияние "Скелі" на 155-ю бригаду резко усилилось. Новый командир перевел в бригаду ряд офицеров из своего прежнего подразделения и сохранил тесные контакты с руководством штурмового полка. Формально 155-я бригада не входила в состав "Скелі", однако, по словам источников, именно тогда внутри подразделения начали говорить, что ключевые кадровые решения принимаются под влиянием этого полка.

По информации "Бабеля", в то же время атмосфера в бригаде существенно изменилась. В частности, военнослужащие опасались перевода в "Скелю" как дисциплинарного наказания, а также сообщали о проблемах во время кадровых перестановок. Особый резонанс вызвал перевод почти тысячи военнослужащих из "Скелі" в состав 155-й бригады. Как отмечает издание, в ходе проверки выяснилось, что часть этих людей уже погибла или считалась пропавшей без вести. Проект DeepState предположил, что таким образом могли быть изменены статистические показатели потерь полка, хотя один из собеседников "Бабеля" объяснил ситуацию ошибками кадровой службы.

Вскоре вокруг бригады разразился ещё один скандал. В мае 2026 года военнослужащего 155-й бригады Сергея Маленко, находившегося в командировке в "Скелю", жестоко избил боец 210-го батальона беспилотных систем этого полка Анатолий Руденко. По данным следствия, после избиения пострадавшего заставили продолжать физические упражнения под контролем вооруженных военных. После того как об этом стало известно общественности, Государственное бюро расследований задержало подозреваемого.

И все же самый громкий скандал произошел уже в конце июня 2026 года. По версии следствия, военнослужащие 155-й бригады похитили двух мирных жителей Полтавской области, вывезли их на полигон и убили. Правоохранители считают, что они действовали по приказу командира бригады Станислава Лучанова. После этого его освободили от должности, а впоследствии сообщили о подозрении в организации преступления.

После отставки Лучанова командование 155-й бригадой было поручено полковнику Андрею Кроце, который до этого возглавлял один из механизированных батальонов подразделения. По информации DeepState и собеседников "Бабеля", военные положительно восприняли его назначение, поскольку он хорошо знает бригаду изнутри и не связан с руководством 425 ОШП "Скелі". Именно это, по мнению источников, дает шанс окончательно вывести подразделение из затянувшегося кризиса.

Напомним, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Станиславу Лучанову и еще нескольким фигурантам было предъявлено подозрение по делу о незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц. По данным следствия, мужчин похитили в Киевской области, вывезли в Полтавскую область и убили.

Впоследствии стало известно, что вероятным мотивом убийства братьев Максима и Романа Мосейчуков мог стать бытовой конфликт с женой командира 155-й ОМБр Станислава Лучанова, которая, по словам местных жителей, жаловалась на шум мотоциклов.

14 июля Рокитнянский районный суд Киевской области назначил Станиславе Лучановой меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права освобождения под залог.