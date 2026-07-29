"Це закінчується трагедією": ЗМІ розповіли, як змінилася 155 бригада під впливом "Скелі"

155 бригада, яка мала стати зразком міжнародної військової співпраці України та Франції, після низки криз змогла відновити боєздатність, однак уже за рік опинилася в центрі нових скандалів. Ключовою причиною нового витка проблем, як стверджують джерела, став посилений вплив 425 окремого штурмового полку "Скеля" на управління бригадою, що зрештою завершилося кримінальними провадженнями та зміною командування.

Про це йдеться у матеріалі видання "Бабель", журналісти якого поспілкувалися з колишніми військовослужбовцями бригади та джерелами, обізнаними із ситуацією на оперативному й стратегічному рівнях.

Зокрема, автор статті пише, що після гучних скандалів кінця 2024 року командування Сухопутних військ розпочало роботу над відновленням боєздатності 155 окремої механізованої бригади. На початку 2025 року командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий доповів президентові про результати перевірки, заявивши, що під час формування підрозділу було допущено численні прорахунки, а керівництво різних рівнів надто пізно відреагувало на проблеми.

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Для стабілізації ситуації до бригади направили спеціальну робочу групу на чолі з полковником Олегом Миколайчуком. Разом із командиром Тарасом Максімовим вони відновлювали боєготовність підрозділу: повернули частину озброєння, організували додаткову підготовку військових та завершили навчання тих бійців, які раніше не встигли пройти базову військову підготовку. За словами співрозмовників видання, саме в цей період бригада поступово почала виходити з кризи.

Паралельно підрозділ виконував бойові завдання на Покровському напрямку. Разом із 425 окремим штурмовим полком "Скеля" військові брали участь у боях за село Шевченко. Крім того, один із колишніх бійців 155 бригади розповів журналістам, що бої були надзвичайно важкими, а втрати окремими днями обчислювалися десятками загиблих. Водночас саме тоді, за його словами, особовий склад отримав необхідний бойовий досвід, а сама бригада пройшла етап становлення.

Співрозмовники "Бабеля" також зазначають, що вже у 2025 році підрозділ став значно ефективнішим. Бригада стабільно утримувала свою ділянку фронту, виконувала поставлені завдання та розвивала напрямок безпілотних систем. Водночас саме тісна взаємодія зі "Скелею" поступово почала впливати не лише на бойову роботу, а й на внутрішнє управління бригадою.

Переломним моментом, за даними видання, став лютий 2026 року. Тоді ж головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив Тараса Максімова з посади командира бригади, а його місце посів колишній начальник штабу 425 ОШП "Скеля" Станіслав Лучанов. Як стверджують кілька джерел "Бабеля" з оперативного та стратегічного рівнів, рішення ухвалили після конфлікту між Максімовим і командиром "Скелі" Юрієм Гаркавим.

Після призначення Лучанова, стверджують співрозмовники журналістів, вплив "Скелі" на 155 бригаду різко посилився. Новий командир перевів до бригади низку офіцерів зі свого колишнього підрозділу та зберіг тісні контакти з керівництвом штурмового полку. Формально 155 бригада не входила до складу "Скелі", однак, за словами джерел, саме тоді всередині підрозділу почали говорити, що ключові кадрові рішення ухвалюються під впливом цього полку.

За інформацією "Бабеля", тоді ж атмосфера в бригаді суттєво змінилася. Зокрема, військовослужбовці побоювалися переведення до "Скелі" як дисциплінарного покарання, а також повідомляли про проблеми під час кадрових перестановок. Окремий резонанс викликало переведення майже тисячі військовослужбовців зі "Скелі" до складу 155 бригади. Як зазначає видання, під час перевірки виявилося, що частина цих людей уже загинула або вважалася зниклою безвісти. Проєкт DeepState припускав, що таким чином могли бути змінені статистичні показники втрат полку, хоча один із співрозмовників "Бабеля" пояснив ситуацію помилками кадрової служби.

Незабаром навколо бригади спалахнув ще один скандал. У травні 2026 року військовослужбовця 155 бригади Сергія Маленка, який перебував у відрядженні до "Скелі", жорстоко побив боєць 210 батальйону безпілотних систем цього полку Анатолій Руденко. За даними слідства, після побиття потерпілого змусили продовжувати фізичні вправи під контролем озброєних військових. Після розголосу Державне бюро розслідувань затримало підозрюваного.

Та все ж найгучніший скандал стався вже наприкінці червня 2026 року. За версією слідства, військовослужбовці 155 бригади викрали двох цивільних жителів Полтавщини, вивезли їх на полігон і вбили. Правоохоронці вважають, що вони діяли за наказом командира бригади Станіслава Лучанова. Після цього його звільнили з посади, а згодом повідомили про підозру в організації злочину.

Після відставки Лучанова командування 155 бригадою доручили полковнику Андрію Кроці, який до цього очолював один із механізованих батальйонів підрозділу. За інформацією DeepState та співрозмовників "Бабеля", військові позитивно сприйняли його призначення, оскільки він добре знає бригаду зсередини й не пов'язаний із керівництвом 425 ОШП "Скеля". Саме це, на думку джерел, дає шанс остаточно вивести підрозділ із затяжної кризи.

Нагадаємо, що колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову та ще кільком фігурантам повідомили про підозру у справі щодо незаконного позбавлення волі та умисного вбивства двох цивільних. За даними слідства, чоловіків викрали на Київщині, вивезли до Полтавської області та вбили.

Згодом стало відомо, що ймовірним мотивом убивства братів Максима і Романа Мосейчуків міг стати побутовий конфлікт із дружиною командира 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова, яка, за словами місцевих жителів, скаржилася на шум мотоциклів.

14 липня Рокитнянський районний суд Київської області обрав Станіславу Лучанову запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.