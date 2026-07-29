Что внутри российской ракеты: "Орешник" практически не имеет иностранных компонентов, — ОП

В баллистической ракете "Орешник" почти не осталось иностранных комплектующих. Она содержит более 1000 компонентов российского производства и ещё около 100 — белорусского.

Об этом сообщил советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает "РБК-Украина".

Он показал журналистам обломки баллистической ракеты "Орешник" и крылатой ракеты "Бандероль", а также рассказал об их элементной базе.

По словам Власюка, "Орешник" состоит из более чем 1100 компонентов. Большинство из них изготовлены в России, ещё около сотни — в Беларуси. Основная часть деталей датируется 2023–2024 годами, но есть и компоненты, произведённые в 2025 году.

"Основная часть произведена в 2023–24 годах, есть 2025 год. То есть они выпускают прямо сейчас какие-то свои изделия", — сказал Власюк.

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Компоненты ракеты "Орешник" Фото: РБК-Украина

Он подчеркнул, что это свидетельствует о способности России производить ракеты "Орешник" практически без использования иностранных комплектующих.

Схема ракеты "Орешник" Фото: РБК-Украина

Кроме того, Власюк продемонстрировал, как примерно выглядит кинетический заряд ракеты. По его словам, он состоит из 36 боевых элементов, которые, вероятно, изготовлены из вольфрама.

Компоненты ракеты "Орешник" Фото: РБК-Украина

Напомним, в июне 2026 года авторы расследования Dallas Analytics заявили, что ракета "Орешник" может отклоняться от цели на десятки километров из-за проблем с системой наведения. По их данным, причиной является дефицит и устаревание авиационного гироскопа ГУ-503, который отвечает за ориентацию ракеты во время полёта.

После анализа места падения боевых блоков ракеты "Орешник" в Белой Церкви эксперты пришли к выводу, что её реальная разрушительная сила значительно меньше, чем утверждает российская пропаганда. По их оценке, последствия удара сопоставимы с атакой 36 дронов-камикадзе "Шахед" с усиленной боевой частью.

Кроме того, ранее в России заявляли об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". При этом президент РФ Владимир Путин утверждал, что "Орешник" при необходимости может быть оснащен ядерной боеголовкой.