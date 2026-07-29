Что внутри российской ракеты: "Орешник" практически не имеет иностранных компонентов, — ОП
В баллистической ракете "Орешник" почти не осталось иностранных комплектующих. Она содержит более 1000 компонентов российского производства и ещё около 100 — белорусского.
Об этом сообщил советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает "РБК-Украина".
Он показал журналистам обломки баллистической ракеты "Орешник" и крылатой ракеты "Бандероль", а также рассказал об их элементной базе.
По словам Власюка, "Орешник" состоит из более чем 1100 компонентов. Большинство из них изготовлены в России, ещё около сотни — в Беларуси. Основная часть деталей датируется 2023–2024 годами, но есть и компоненты, произведённые в 2025 году.
"Основная часть произведена в 2023–24 годах, есть 2025 год. То есть они выпускают прямо сейчас какие-то свои изделия", — сказал Власюк.
Он подчеркнул, что это свидетельствует о способности России производить ракеты "Орешник" практически без использования иностранных комплектующих.
Кроме того, Власюк продемонстрировал, как примерно выглядит кинетический заряд ракеты. По его словам, он состоит из 36 боевых элементов, которые, вероятно, изготовлены из вольфрама.
Напомним, в июне 2026 года авторы расследования Dallas Analytics заявили, что ракета "Орешник" может отклоняться от цели на десятки километров из-за проблем с системой наведения. По их данным, причиной является дефицит и устаревание авиационного гироскопа ГУ-503, который отвечает за ориентацию ракеты во время полёта.
После анализа места падения боевых блоков ракеты "Орешник" в Белой Церкви эксперты пришли к выводу, что её реальная разрушительная сила значительно меньше, чем утверждает российская пропаганда. По их оценке, последствия удара сопоставимы с атакой 36 дронов-камикадзе "Шахед" с усиленной боевой частью.
Кроме того, ранее в России заявляли об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". При этом президент РФ Владимир Путин утверждал, что "Орешник" при необходимости может быть оснащен ядерной боеголовкой.