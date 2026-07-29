Що всередині російської ракети: "Орешник" майже не має іноземних компонентів, — ОП

У балістичній ракеті "Орешник" майже не залишилося іноземних комплектуючих. Вона містить понад 1000 компонентів російського виробництва та ще близько 100 — білоруського.

Про це повідомив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає “РБК-Україна”.

Він показав журналістам уламки балістичної ракети "Орешник" та крилатої ракети "Бандероль", а також розповів про їхню елементну базу.

За словами Власюка, "Орешник" налічує понад 1100 компонентів. Більшість із них виготовлені в Росії, ще близько сотні — у Білорусі. Основна частина деталей датується 2023–2024 роками, але є й компоненти, вироблені у 2025 році.

"Основна частина виготовлена в 2023–24 роках, є 2025 рік. Тобто вони випускають прямо зараз якісь речі свої", — сказав Власюк.

Компоненти ракети "Орешник" Фото: РБК-Україна

Він наголосив, що це свідчить про здатність Росії виробляти ракети "Орешник" практично без використання іноземних комплектуючих.

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Схема ракети "Орешник" Фото: РБК-Україна

Також Власюк продемонстрував, як приблизно виглядає кінетичний заряд ракети. За його словами, він має 36 елементів ураження, які, ймовірно, виготовлені з вольфраму.

Компоненти ракети "Орешник" Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, у червні 2026 року автори розслідування Dallas Analytics заявили, що ракета "Орешник" може відхилятися від цілі на десятки кілометрів через проблеми із системою наведення. За їхніми даними, причиною є дефіцит і застарілість авіаційного гіроскопа ГУ-503, який відповідає за орієнтацію ракети під час польоту.

Після аналізу місця падіння бойових блоків ракети "Орешник" у Білій Церкві експерти дійшли висновку, що її реальна руйнівна сила значно менша, ніж стверджує російська пропаганда. За їхньою оцінкою, наслідки удару можна порівняти з атакою 36 дронів-камікадзе "Шахед" із посиленою бойовою частиною.

Також раніше в Росії заявляли про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Водночас президент РФ Володимир Путін стверджував, що "Орешник" за потреби може бути оснащений ядерною боєголовкою.