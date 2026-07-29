Що всередині російської ракети: "Орешник" майже не має іноземних компонентів, — ОП
У балістичній ракеті "Орешник" майже не залишилося іноземних комплектуючих. Вона містить понад 1000 компонентів російського виробництва та ще близько 100 — білоруського.
Про це повідомив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає “РБК-Україна”.
Він показав журналістам уламки балістичної ракети "Орешник" та крилатої ракети "Бандероль", а також розповів про їхню елементну базу.
За словами Власюка, "Орешник" налічує понад 1100 компонентів. Більшість із них виготовлені в Росії, ще близько сотні — у Білорусі. Основна частина деталей датується 2023–2024 роками, але є й компоненти, вироблені у 2025 році.
"Основна частина виготовлена в 2023–24 роках, є 2025 рік. Тобто вони випускають прямо зараз якісь речі свої", — сказав Власюк.
Він наголосив, що це свідчить про здатність Росії виробляти ракети "Орешник" практично без використання іноземних комплектуючих.
Також Власюк продемонстрував, як приблизно виглядає кінетичний заряд ракети. За його словами, він має 36 елементів ураження, які, ймовірно, виготовлені з вольфраму.
Нагадаємо, у червні 2026 року автори розслідування Dallas Analytics заявили, що ракета "Орешник" може відхилятися від цілі на десятки кілометрів через проблеми із системою наведення. За їхніми даними, причиною є дефіцит і застарілість авіаційного гіроскопа ГУ-503, який відповідає за орієнтацію ракети під час польоту.
Після аналізу місця падіння бойових блоків ракети "Орешник" у Білій Церкві експерти дійшли висновку, що її реальна руйнівна сила значно менша, ніж стверджує російська пропаганда. За їхньою оцінкою, наслідки удару можна порівняти з атакою 36 дронів-камікадзе "Шахед" із посиленою бойовою частиною.
Також раніше в Росії заявляли про успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Водночас президент РФ Володимир Путін стверджував, що "Орешник" за потреби може бути оснащений ядерною боєголовкою.