"Должна была изменить ситуацию уже в сентябре": Федоров раскрыл план и детали реформы мобилизации

Бывший министр обороны Михаил Федоров сообщил, что реформу мобилизации планировали представить в июле. В августе она уже должна была вступить в силу, а в сентябре — дать первые результаты, существенно изменив ситуацию с укомплектованием украинской армии.

В целом мобилизацию следует рассматривать лишь как один из этапов более широкой системы комплектования украинской армии. Об этом Михаил Федоров рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло вечером 29 июля.

"Наша задача состояла в том, чтобы уже в июле представить её (реформу мобилизации — прим. ред.) и запустить в августе, чтобы к сентябрю у нас вообще не осталось этой проблемы. Вот такой был график, я его показывал депутатам и, наверное, говорил о нём публично", — отметил Федоров.

В настоящее время в Министерстве обороны продолжается обсуждение изменений. Бывший глава ведомства выразил надежду на то, что новое руководство продолжит их внедрение.

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"Главная проблема — нужно рассматривать мобилизацию как своего рода "воронку". Там, где есть конечный результат — это служба в армии. Где есть определенные условия, сроки службы, есть заработная плата, есть возможность карьерного роста. То есть большое количество различных стимулов и мотивов для того, чтобы люди оставались в армии и поступали на службу", — пояснил свою точку зрения бывший глава Минобороны.

Он считает, что в первую очередь требуют изменений сами условия службы: необходимо ввести фиксированные сроки, контракты, достойную оплату и возможности для профессионального развития.

Привлечение иностранцев как способ укрепления украинской армии

Говоря о путях укрепления Вооруженных сил, Федоров отметил, что считает одним из эффективных шагов в этом направлении активное привлечение иностранцев. Их доля в украинской армии может со временем составить до 50%.

"Поэтому мы открыли рынок для иностранцев. Поэтому я верю, что 50% на первой линии или среди штурмовиков могут составлять иностранцы", — пояснил Федоров.

В то же время бывший глава Министерства обороны признал, что руководство допустило ошибки в коммуникации о реформе мобилизации. Он пояснил, что план изменений следовало вынести на общественное обсуждение.

Стоит напомнить, что в интервью "Украинской правде" Михаил Федоров также рассказал о настоящих причинах своего увольнения. По его словам, дело было не в Сырском.

Ранее журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач заявил, что руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может быть причастен к приобретению сети Telegram-каналов "Труха". После возможного смены владельца канал начал критиковать Михаила Федорова.