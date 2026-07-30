"Мала змінити ситуацію вже у вересні": Федоров розкрив план та деталі реформи мобілізації

Колишній міністр оборони Михайло Федоров розкрив, що реформу мобілізації планували представити у липні. У серпні вона вже мала запрацювати, а у вересні — дати свої перші результати, суттєво змінивши ситуацію із комплектуванням українського війська.

Загалом мобілізацію необхідно розглядати лише як один з етапів ширшої системи комплектування української армії. Про це Михайло Федоров розповів під час інтерв'ю "Українській правді", яке вийшло увечері 29 липня.

"Наша задача була в липні її (реформу мобілізації — ред.) вже показати і запустити в серпні для того, щоб у вересні у нас вже не було взагалі цієї проблеми. От такий був таймлайн, я його показував депутатам і напевно про нього говорив публічно", — зазначив Федоров.

Наразі у Міністерстві оборони продовжується обговорення змін. Колишній глава відомства висловив сподівання на те, що нове керівництво продовжить їх втілювати у реальність.

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"Головна проблема — потрібно дивитися на мобілізацію як на певну "воронку". Там, де є фінальний продукт — це служба в армії. Де є певні умови, терміни служби, є заробітна плата, є можливість зростати всередині. Тобто велика кількість різних стимулів і мотивів для того, щоб люди всередині армії знаходилися і приходили", — пояснив свою думку колишній глава Міноборони.

Він вважає, що передусім змін потребують самі умови служби: необхідно запровадити визначені терміни, контракти, гідну оплату та можливості для професійного розвитку.

Залучення іноземців як спосіб посилення української армії

Говорячи про шляхи посилення Збройних сил, Федоров зазначив, що вважає одним з ефективних кроків у цьому плані активне залучення іноземців. Їхня кількість в українську війську може складати у перспективі до 50%.

"Тому ми відкрили ринок іноземцям. Тому я вірю, що 50% на першій лінії або серед штурмовиків може бути іноземців", — пояснив Федоров.

Водночас колишній глава Міністерства оборони визнав, що команда припустилася помилок у комунікації щодо реформи мобілізації. Він пояснив, що план змін необхідно було винести на публічне обговорення.

Варто нагадати, що в інтерв'ю "Українській правді" Михайло Федоров також розповів про справжні причини його звільнення. За його словами, річ була не у Сирському.

Раніше журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач заявив, що керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія може бути причетним до придбання мережі Telegram-каналів "Труха". Після можливої зміни власника канал почав критикувати Михайла Федорова.