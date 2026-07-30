Воздушная тревога распространяется по областям: россияне атакуют Украину крылатыми ракетами

По всей Украине объявлена воздушная тревога в связи с вторжением российских крылатых ракет в воздушное пространство.

Ночью 30 июля россияне осуществили несколько волн запусков крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160, а также крылатых ракет типа "Калибр" с моря. Параллельно враг продолжал атаковать Украину ударными беспилотниками. Фокус сообщает, что известно о массированном обстреле.

По данным Военно-воздушных сил, россияне осуществили несколько волн запусков ракет Х-101. Также около 03:00 были зафиксированы запуски крылатых ракет типа "Калибр" из района Новороссийска.

Первые крылатые ракеты начали входить в воздушное пространство Украины около 03:35. Военно-воздушные силы сообщили о движении группы ракет в Сумской области курсом на Полтавскую и Черниговскую области.

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Напомним, сегодня ночью около 01:00 враг нанес ракетный удар по Киеву: власти сообщили о пожарах в нескольких районах города.

Кроме того, в сети сообщили, что в результате российского обстрела в Оболонском районе Киева горит легендарный рынок "Почайна".