Повітряна тривога поширюється областями: росіяни атакують Україну крилатими ракетами

Україною поширюється повітряна тривога через входження російських крилатих ракет у повітряний простір.

Уночі 30 липня росіяни здійснили кілька хвиль пусків крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160, а також крилаті ракети типу "Калібр" з моря. Паралельно ворог продовжував атакувати Україну ударними безпілотників. Фокус передає, що відомо про масований обстріл.

За даними Повітряних сил, росіяни здійснили кілька хвиль пусків ракет Х-101. Також близько 03:00 години було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" з району Новоросійська.

Перші крилаті ракети почали входити у повітряний простір України близько 03:35 години. Повітряні сили писали про рух групи ракет у Сумській області курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

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Через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про входження ракет "Калібр" на Херсонщині. Ракети рухалися у північно-західному напрямку.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 03:50 годину

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Нагадаємо, цієї ночі ворог близько 01:00 години атакував балістичними ракетами Київ: влада повідомила про пожежі у кількох районах міста.

Також у мережі повідомили, що внаслідок російського обстрілу в Оболонському районі Києва палає легендарний ринок "Почайна".