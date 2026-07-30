"Станции переполнены": киевляне жалуются, что их не пускали в метро во время массированной атаки РФ

В ночь на 30 июля, когда людей призывали не игнорировать воздушную тревогу и укрываться в бомбоубежищах, жители Киева жаловались, что их не пускали в метро, несмотря на опасность. Станции были переполнены людьми, которые прятались от российских ракет.

Уже к вечеру 29 июля, когда мониторинговые каналы и президент предупредили о возможной массированной атаке этой ночью, люди начали массово укрываться. Однако некоторые столкнулись с тем, что их не пускали при входе, поскольку на станциях якобы уже не было места, а кое-где в укрытия людей не пропускали до момента объявления воздушной тревоги. На это киевляне жаловались в соцсетях, пишет Фокус.

В сети пишут, что на некоторых станциях метро людям отказывали ещё на входе. Отказ мотивировали тем, что на тот момент ещё не была объявлена воздушная тревога.

"Здесь все пишут о возможной массированной атаке этой ночью. Поэтому решили прогуляться до станции метро "Васильковская", а она закрыта. Потому что официально тревоги нет. Люди в метро есть (те, кто успел зайти раньше), а метро уже не работает", — писал в сети один из пользователей Threads.

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Люди жалуются, что их не пускали в метро до объявления тревоги Фото: Скриншот

В киевских СМИ утверждают, что люди с детьми полтора часа ждали у входа в одно из укрытий. Охрана якобы распорядилась не впускать людей до момента объявления воздушной тревоги.

Киевляне жалуются, что их не пускали в укрытия до объявления тревоги

Киевляне также жаловались в сети, что на некоторые станции метро людей вообще перестали пропускать из-за того, что там не осталось места.

Киевляне жаловались, что в эту ночь людей не пускали в метро из-за отсутствия мест

В то же время на момент публикации никаких официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Стоит напомнить, что в 2025 году киевские власти сообщили о наличии в столице около 4,3 тысячи укрытий, которые якобы способны вместить более 97% жителей Киева. Однако, как выяснили журналисты "Слідство.Інфо", на самом деле укрыться в столичных убежищах могут лишь около 1,8% населения Киева, если учитывать предоставленные КГГА данные о том, что население столицы составляет около 3 миллионов человек.

Напомним, в ночь на 30 июля россияне нанесли ракетный удар по Киеву: после обстрела в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

Кроме того, в сети писали, что в результате российской атаки в одном из районов Киева загорелся легендарный рынок.