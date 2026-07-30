"Станції переповнені": кияни скаржаться, що їх не впускали у метро під час масованої атаки РФ

У ніч на 30 липня, коли людей закликали не ігнорувати повітряну тривогу та ховатися в укриттях, мешканці Києва скаржилися, що їх не впускали у метро на тлі небезпеки. Станції були переповнені людьми, які ховалися від російських ракет.

Вже надвечір 29 липня, коли моніторингові канали та президент попередили про можливу масовану атаку цієї ночі, люди почали масово йти в укриття. Однак деякі зіштовхнулися з тим, що їх не впускали при вході, оскільки на станціях вже нібито не було місця, а подекуди в укриття людей не пропускали до моменту оголошення повітряної тривоги. На це кияни скаржалися у соцмережах, пише Фокус.

У мережі пишуть, що на деяких станціях метро людям відмовляли ще на вході. Відмову мотивували тим, що на той момент ще не було оголошено повітряної тривоги.

"Тут всі пишуть про потенційну масовану атаку цієї ночі. Тож вирішили прогулятись до метро "Васильківська", а воно закрите. Бо тривоги офіційно нема. Люди в метро є (які встигли раніше зайти), а метро вже не працює", — писав у мережі один із користувачів Threads.

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Люди скаржаться, що їх не впускали у метро до оголошення тривоги Фото: Скриншот

У київських каналах стверджують, що люди з дітьми півтори години чекали біля входу до одного з укриттів. Охорона нібито розпорядилася не впускати людей до моменту оголошення повітряної тривоги.

Кияни скаржаться, що їх не впускали в укриття до оголошення тривоги

Кияни також скаржилися у мережі, що на деякі станції метро людей взагалі перестали пропускати через те, що там не залишилося місця.

Кияни скаржилися, що людей не впускали у метро цієї ночі через відсутність місця

Водночас жодних офіційних коментарів з цього приводу на момент публікації не було.

Варто нагадати, що у 2025 році київська влада звітувала про наявність близько 4,3 тисячі укриттів у столиці, які нібито здатні вмістити понад 97% мешканців Києва. Однак, як з'ясували журналісти "Слідство.Інфо", насправді сховатися у столичних сховищах можуть лише близько 1,8% населення Києва, якщо брати до уваги надані КМДА дані про те, що населення столиці становить близько 3 мільйонів людей.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня росіяни атакували Київ балістикою: після обстрілу у кількох районах столиці здійнялися пожежі.

Також у мережі писали, що внаслідок російської атаки в одному з районів Києва спалахнув легендарний ринок.