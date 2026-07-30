РФ на "важной точке" завершения "СВО": Медведев сделал громкое заявление

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы находится на "очень важном этапе завершения" войны против Украины.

Об этом сообщило российское государственное агентство ТАСС.

Такое заявление он сделал 30 июля, обращаясь к добровольцам перед их отправкой в зону боевых действий.

По данным издания, Медведев выступил перед добровольцами "Молодой гвардии "Единой России" и Волонтерской роты в Тверской области.

"Мы действительно сейчас находимся на очень важном этапе завершения специальной военной операции, и я уверен, что вы внесите свой вклад в нашу победу", — сказал Медведев.

Он также заявил, что решение отправиться на войну люди принимают после оценки возможных последствий и рисков, а также обсуждения с близкими. По словам Медведева, готовность сказать "кто, если не я" свидетельствует о любви к стране.

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"Единственное, что я хотел бы вам сказать: берегите себя. Победа нужна, но не любой ценой", — добавил он.

Медведев не уточнил, что именно он имел в виду под "важной точкой завершения" войны. Никаких подробностей или пояснений относительно своих слов во время выступления он не привёл.

Напомним, 29 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по его мнению, Россию можно "сохранить" только победой в войне против Украины. Во время выступления на форуме "Территория смыслов" он также призвал представителей различных политических сил РФ объединиться вокруг этой цели и повторил пропагандистские тезисы о якобы стремлении Запада ослабить Россию.

Кроме того, в июле заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что так называемая "буферная зона", которую Россия планирует создать вдоль границы, якобы должна охватить территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Это заявление он сделал после того, как Владимир Путин сказал, что глубина такой зоны будет зависеть от действий украинских военных и ударов по территории РФ.

В мае Медведев также выступил с очередными ядерными угрозами. Он заявил, что Россия может нанести "симметричный удар" по украинским атомным электростанциям, а также по АЭС в странах НАТО, если, по утверждению Москвы, будет атакована оккупированная Запорожская АЭС.