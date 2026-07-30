РФ у "важливій точці" завершення "СВО": Медведєв зробив гучну заяву

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія нібито перебуває у "дуже важливій точці завершення" війни проти України.

Про це повідомило російське державне агентство ТАСС.

Таку заяву він зробив 30 липня, звертаючись до добровольців перед їхнім відправленням у зону бойових дій.

За даними видання, Медведєв виступив перед добровольцями "Молодої гвардії "Єдиної Росії" та Волонтерської роти у Тверській області.

"Ми дійсно зараз перебуваємо у дуже важливій точці завершення спеціальної воєнної операції, і впевнений, що ви зробите свій внесок у нашу перемогу", — сказав Медведєв.

Він також заявив, що рішення вирушити на війну люди ухвалюють після оцінки можливих наслідків і ризиків та обговорення з близькими. За словами Медведєва, готовність сказати "хто, якщо не я" свідчить про любов до країни.

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"Єдине, що я хотів би вам сказати: бережіть себе. Потрібна перемога, але не будь-якою ціною", — додав він.

Медведєв не уточнив, що саме мав на увазі під "важливою точкою завершення" війни. Жодних деталей або пояснень щодо своїх слів під час виступу він не навів.

Нагадаємо, 29 липня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що, на його думку, Росію можна "зберегти" лише перемогою у війні проти України. Під час виступу на форумі "Територія смислів" він також закликав представників різних політичних сил РФ об'єднатися навколо цієї мети та повторив пропагандистські тези про нібито прагнення Заходу послабити Росію.

Також у липні заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що так звана "буферна зона", яку Росія планує створити вздовж кордону, нібито має охопити території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. Цю заяву він зробив після того, як Володимир Путін сказав, що глибина такої зони залежатиме від дій українських військових і ударів по території РФ.

У травні Медведєв також виступив із черговими ядерними погрозами. Він заявив, що Росія може завдати "симетричного удару" по українських атомних електростанціях, а також по АЕС у країнах НАТО, якщо, за твердженням Москви, буде атакована окупована Запорізька АЕС.