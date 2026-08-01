Миссия выполнена: украинские военные провели необычную спецоперацию по спасению НРК (видео)

Украинские военные провели необычную спецоперацию, выехав на "монстр траке" на базе БПМ Stryker. Благодаря этим действиям служащие Сил обороны извлекли важную технику из поля боя.

Группа военных смогла добраться до наземного роботизированного комплекса (НРК), после чего успешно его эвакуировала с поля боя. Соответствующие кадры были обнародованы в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, как по дороге едет "защищенный" БПМ Stryker с усиленной броней и добирается до одного из разъездов. После этого из него выскакивает группа украинских солдат и начинает искать утраченный НРК.

Через несколько секунд военнослужащие Сил обороны находят "робота", после чего прикрепляют к передней броне БМП и заходят обратно в бронемашину. Впоследствии на видео видно, как Stryker покидает поле боя с НРК на передней броне.

Відео дня

Из кадров можно предположить, что комплекс выполнял логистические миссии на передовой. Также ценность НРК важна из-за характерного белого квадрата вблизи антенн, которым может быть терминал Starlink. Пока остается неизвестным, какое подразделение и когда выполняло миссию по спасению роботизированного комплекса.

Ранее Фокус сообщал о том, как ВСУ изменили тактику войны благодаря НРК. Фактически они являются "новой кавалерией", которая в считанные минуты выполняет то, что раньше стоило солдатам жизни.

Впоследствии стало известно, что на Кинбурнской косе ВСУ использовал секретный наземный робот. Секретный наземный робот оборудован боевым модулем Wolly 7.62, которым можно управлять дистанционно.