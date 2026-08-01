Місію виконано: українські військові провели незвичну спецоперацію з порятунку НРК (відео)

Українські військові здійснили незвичну спецоперацію, виїхавши на "монстр траку" на базі БПМ Stryker. Завдяки цим діям службовці Сил оборони витягли важливу техніку з поля бою.

Група військових змогла дістатися наземного роботизованого комплексу (НРК), після чого успішно його евакуювала з поля бою. Відповідні кадри були оприлюднені в соцмережах.

На кадрах можна побачити, як через дорогу їде "захищений" БПМ Stryker з посиленою бронею та добирається до одного з роз'їздів. Після того з нього вискакує група українських солдат і починає шукати втрачений НРК.

За кілька секунд військовослужбовці Сил оборони знаходять "робота", після чого прикріплюють до передньої броні БМП і заходять назад до бронемашини. Згодом на відео видно, як Stryker покидає поле бою з НРК на передній броні.

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З кадрів можна припустити, що комплекс виконував логістичні місії на передовій. Також цінність НРК є важливою через характерний білий квадрат поблизу антен, яким може бути термінал Starlink. Наразі залишається невідомим, який підрозділ і коли виконував місію з порятунку роботизованого комплексу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЗСУ змінили тактику війни завдяки НРК. Фактично вони є "новою кавалерією", яка за лічені хвилини виконує те, що раніше коштувало солдатам життя.

Згодом стало відомо, що на Кінбурнській косі ЗСУ використали секретний наземний робот. Секретний наземний робот обладнаний бойовим модулем Wolly 7.62, яким можна керувати дистанційно.