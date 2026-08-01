Спасла ванна: супруги из Киева чудом пережили ракетную атаку (видео)

Жителей пятиэтажки в Соломенском районе во время российской атаки спасли "четыре стены". Муж и жена спрятались в ванной и не пострадали.

Пара, жившая на третьем этаже многоквартирного жилого дома, успела перед началом ракетной атаки спрятаться в ванной своей квартиры. Об этом "Суспільному" рассказала женщина по имени Леся.

Киевлянка уверена, что ее вместе с мужем спасла ванная.

"Только успели заскочить ванну и сразу начались эти прилеты", — вспоминает жительница поврежденной квартиры, рассказывая, что взрывов было много, а само здание "колотило", как при землетрясении.

От ударной волны в ванной начала сыпаться плитка, но бойлер выдержал. И только во время эвакуации по лестнице ее плохо видящий муж наступил на стекло.

"Господь Бог нас спас, по-другому я не могу сказать", — говорит жительница поврежденной пятиэтажки, в которой произошло частичное разрушение подъезда.

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Напомним, ночью россияне нанесли массированный удар по столичному региону, применив баллистические ракеты. Разрушения зафиксированы в Дарницком, Голосеевском, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.

В результате удара погибли девять человек, более 30 пострадали, сгорели 5 карет "скорой помощи", которые обслуживали учреждения здравоохранения Киева.

Как отметил Владимир Зеленский, из-за дефицита противоракет для "Петриотов" украинская ПВО смогла сбить лишь одну баллистическую ракету.