Врятувала ванна: подружжя з Києва дивом пережило ракетну атаку (відео)

Мешканців п'ятиповерхівки у Солом'янському районі під час російської атаки врятували "чотири стіни". Чоловік та дружина заховалися у ванній кімнаті та не постраждали.

Пара, яка жила на третьому поверсі багатоквартирного житлового будинку, встигла перед початком ракетної атаки заховатися у ванній кімнаті своєї квартири. Про це "Суспільному" розповіла жінка на ім'я Леся.

Киянка переконана, що її разом із чоловіком врятувала ванна.

"Тільки встигли заскочити ванну і зразу почалися оці прильоти", — пригадує мешканка пошкодженої квартири, розповідаючи, що вибухів було багато, а сам будинок "колотило", наче при землетрусі.

Від ударної хвилі у ванній почала сипатися плитка, але бойлер витримав. Й лише під час евакуації сходами чоловік, який погано бачив, наступив на скло.

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"Господь Бог нас врятував, по-іншому я не можу сказати", — каже жителька пошкодженої п'ятиповерхівки, у якій відбулося часткове руйнування під'їзду.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по столичному регіону, застосувавши балістичні ракети. Руйнування зафіксовані у Дарницькому, Голосіївському, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Внаслідок удару загинули дев'ятеро людей, понад 30 постраждало, згоріли 5 карет "швидкої допомоги", які обслуговували заклади охорони здоров'я Києва.

Як наголосив Володимир Зеленський, через брак протиракет для "Петріотів" українська ППО змогла збити лише одну балістичну ракету.