"Могу только молиться": взрывы в Киеве попали в прямой эфир CNN с депутатом Верховной Рады

Момент удара баллистики по Киеву попал в прямой эфир американского телеканала CNN во время разговора с Галиной Янченко. Ведущий и нардепка обсуждали как раз поддержку Украины Соединенными Штатами.

Удары по Киеву баллистическими ракетами в прямом эфире могли слышать американцы, смотревшие разговор ведущего Джима Скиутто и представительницы "Слуги народа" Галины Янченко. Отрывок интервью обнародовал телеканал CNN.

Во время разговора в эфире раздалось несколько взрывов и тогда ведущий поинтересовался у народной избранницы, находится ли она в безопасности.

"Я не уверена, что в безопасности. Добраться до укрытия займет не менее 10 минут", — ответила Янченко.

По ее словам, во время подобных атак украинцам часто остается надеяться на лучшее.

"Я могу только молиться. И надеяться, что США будут принимать правильные решения вовремя", — сказала народная Галина Янченко, завершая разговор.

Відео дня

Эта атака произошла спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп отказался от обещания разрешить Украине производить перехватчики Patriot, заявили на канале.

Сама депутат признала, что подобного включения для телеканала CNN у нее еще не было. Интервью с ней записывалось в коридоре, куда Галина Янченко перебралась из гостиной.

"Этот эфир — наглядный пример, почему нам нужны ракеты и последовательность американских политиков", — подчеркнула она.

Напомним, ночью 1 августа россияне нанесли массированный удар по столице, применив баллистические ракеты. В результате атаки погибли девять человек.

ВС РФ выпустили по Украине 27 баллистических ракет. Но из-за дефицита ракет для ПВО удалось сбить лишь одну цель.