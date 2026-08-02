"Можу лише молитися": вибухи у Києві потрапили в прямий ефір CNN з депутаткою Верховної Ради

Момент удару балістикою по Києву потрапив у прямий ефір американського телеканалу CNN під час розмови з Галиною Янченко. Ведучий та нардепка якраз обговорювали підтримку України Сполученими Штатами.

Удари по Києву балістичними ракетами у прямому ефірі могли чути американці, які дивилися розмову ведучого Джима Скіутто та представниці "Слуги народу" Галини Янченко. Уривок інтерв'ю оприлюднив телеканал CNN.

Під час розмови в ефірі пролунало декілька вибухів й тоді ведучий поцікавився у народної обраниці, чи перебуває вона у безпеці.

"Я не впевнена, що у безпеці. Дістатися укриття забере щонайменше 10 хвилин", — відповіла Янченко.

За її словами, під час подібних атак українцям часто лише залишається сподіватися на краще.

"Я можу лише молитися. І сподіватися, що США ухвалюватимуть правильні рішення вчасно", — сказала народна Галина Янченко, завершуючи розмову.

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Ця атака сталася через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від обіцянки дозволити Україні виробляти перехоплювачі Patriot, заявили на каналі.

Сама депутатка визнала, що подібного включення для телеканалу CNN у неї ще не було. Інтерв'ю з нею записувалося у коридорі, куди Галина Янченко перебралась з вітальні.

"Цей ефір — наочний приклад, чому нам потрібні ракети і послідовність американських політиків", — наголосила вона.

Нагадаємо, вночі 1 серпня росіяни завдали масованого удару по столиці, застосувавши балістичні ракети. Унаслідок атаки загинули дев'ятеро людей.

ЗС РФ випустили по Україні 27 балістичних ракет. Але через брак ракет для ППО вдалося збити лише одну ціль.