"Мужчины до сих пор имеют выбор не идти в армию": Гудыменко рассказал, как решить проблему мобилизации

Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны и ветеран российско-украинской войны Юрий Гудыменко назвал главную проблему мобилизации и возможный путь ее решения. По его словам, мужчины призывного возраста предпочитают оставаться гражданскими.

У мужчин, подпадающих под призыв, есть выбор: идти или не идти на службу в армию. Большинство выбирает второй вариант и не всегда делает это законным способом, рассказал Гудыменко "24 Каналу".

"Проблема заключается именно в том, что есть выбор: идти в армию или не уйти. Если гипотетически представить, что этого выбора нет, если служат все, то у человека уже нет ощущения безвозвратности", — отметил ветеран.

Гудыменко объяснил, что как только наступает осознание бесповоротности, хорошими солдатами становились даже те мужчины, которые прибегали к взяткам или другим мошенническим схемам. По его наблюдениям, к тому моменту они уже воспринимают факт того, что оказались в армии и теперь нужно жить в новых условиях

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"Нужно сделать, чтобы этот момент настал, сказать, что вы все будете служить. Надо сделать так, чтобы у людей был выбор между дискомфортом и дискомфортом, потому что сегодня перед ними выбор между комфортом и дискомфортом: или ты продолжаешь жить дома в условиях, к которым привык, или попадаешь в максимально некомфортные условия — на войну, в армию".

Ветеран также отметил, что уклоняющиеся от службы люди должны понимать, что их выбор влечет за собой соответствующие последствия. Поэтому те, кто избегает войска, должны быть ограничены как в политических правах, так и ощущать последствия в повседневной жизни, в частности через заблокированные счета.

"Сейчас последствий никаких: ты всю войну прятался дома, война закончилась, ты вышел, заплатил штраф — и все. Это несправедливо", — подчеркнул Гудыменко.

В то же время, важным фактором мобилизации остается установление четких сроков службы, подчеркнул ветеран.

Напомним, 3 августа на портале Верховной Рады появился новый законопроект, предусматривающий изменения в процессе мобилизации и работе территориальных центров комплектования. Там, в частности, есть пункты о том, что военным терцентрам во время патрулирования запрещено одевать балаклаву и выключать бодикамеру.

Также 3 августа прессслужба Министерства обороны Украины сообщила об упрощении процедуры переоформления отсрочки от мобилизации.