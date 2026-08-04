"Чоловіки досі мають вибір не йти в армію": Гудименко розповів, як розв'язати проблему мобілізації

Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони та ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко назвав головну проблему мобілізації і можливий шлях її вирішення. За його словами, чоловіки призовного віку здебільшого обирають залишатися цивільними.

Чоловіки, які підпадають під призов, мають вибір: йти чи не йти на службу до війська. Більшість обирає другий варіант і не завжди робить це у законний спосіб, розповів Гудименко "24 Каналу".

"Проблема полягає саме в тому, що є вибір: йти в армію чи не піти. Якщо гіпотетично уявити, що цього вибору немає, якщо служать всі, то людина вже не має відчуття безповоротності", — зазначив ветеран.

Гудименко пояснив, що як тільки настає усвідомлення безповоротності, хорошими солдатами ставали навіть ті чоловіки, які вдавалися до хабарів чи інших шахрайських схем. За його спостереженнями, на той момент вони вже сприймають факт того, що опинилися у війську і тепер потрібно жити в нових умовах

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"Треба зробити, щоб цей момент настав, сказати, що ви всі будете служити. Треба зробити так, щоб у людей був вибір між дискомфортом і дискомфортом, бо сьогодні перед ними вибір між комфортом і дискомфортом: або ти продовжуєш жити вдома в умовах, до яких звик, або потрапляєш у максимально некомфортні умови — на війну, в армію", — зазначив Гудименко.

Ветеран також зауважив, що люди, які ухиляються від служби, мають розуміти, що їхній вибір тегне за собою відповідні наслідки. Тому ті, хто уникає війська, мають бути обмеженими як у політичних правах, так і відчувати наслідки у повсякденному житті, зокрема через заблоковані рахунки.

"Зараз наслідків ніяких: ти всю війну переховувався вдома, війна закінчилась, ти вийшов, заплатив штраф — і все. Це несправедливо", — наголосив Гудименко.

Водночас важливим чинником мобілізації залишається встановлення чітких термінів служби, підкреслив ветеран.

Нагадаємо, 3 серпня на порталі Верховної Ради з'явився новий законопроєкт, який передбачає зміни у процесі мобілізації та у роботі територіальних центрів комплектування. Там зокрема є пункти про те, що військовим терцентрів під час патрулювання заборонено вдягати балаклаву та вимикати бодікамеру.

Також 3 серпня пресслужба Міністерства оборони України повідомила про спрощення процедури переоформлення відстрочки від мобілізації.