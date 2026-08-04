Стрельба в оккупированном Севастополе: российский военный убил четырех человек

В селе Хмельницкое, входящем в состав оккупированного Севастополя, военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам, а затем по местным жителям. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, сначала военный открыл огонь по своим сослуживцам. В результате один оккупант погиб, еще один получил ранения.

После этого нападающий открыл стрельбу в деревне. Он убил трех мирных жителей — двух мужчин в возрасте 71 и 59 лет и 64-летнюю женщину. Еще три человека получили ранения.

Пост Михаила Развожаева Фото: Скриншот

"Всем пострадавшим сейчас оказывается экстренная медицинская помощь, врачи делают все возможное для их спасения", — сообщил Развожаев.

По его словам, нападавший был задержан. На месте работают оккупационные оперативные службы, следователи и криминалисты, устанавливающие все обстоятельства и причины происшествия.

Відео дня

Напомним, в ночь на 24 июня 2026 года беспилотники массированно атаковали оккупированный Крым. По сообщению оккупационного губернатора Севастополя Михаила Развожаева, из-за удара по энергетической инфраструктуре город полностью остался без электроснабжения, а на энергообъектах ввели особый режим. Также в сети появились сообщения об ударах по Симферопольской ТЭС и масштабном пожаре на объекте.

Напомним, 22 июня сообщалось о веерных отключениях электроэнергии в оккупированном Крыму после серии взрывов. Российские власти подтвердили обесточивание Джанкоя, Армянска и ряда других населенных пунктов, а также объявили о введении графиков электроснабжения. В то же время Telegram-канал "Крымский ветер", связываемый с представителями Сил обороны Украины, опубликовал фото Таврической ТЭС, по которой, по его данным, ночью ударили украинские беспилотники.

Также в июле командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди регулярно сообщал об ударах по российским танкерам, перевозившим горючее в оккупированный Крым через Азовское море. По его словам, эти суда доставляли, в частности, бензин для генераторов на обесточенных объектах окупантов.