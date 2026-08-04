Стрілянина в окупованому Севастополі: російський військовий вбив чотирьох людей

У селі Хмельницьке, що входить до складу окупованого Севастополя, військовослужбовець відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, а потім по місцевих жителях. За попередніми даними, загинули четверо людей, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомив окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, спочатку військовий відкрив вогонь по своїх товаришах по службі. Унаслідок цього один окупант загинув, ще один дістав поранення.

Після цього нападник відкрив стрілянину в селі. Він убив трьох мирних жителів — двох чоловіків віком 71 і 59 років та 64-річну жінку. Ще троє людей зазнали поранень.

Пост Михайла Развожаєва Фото: Скриншот

"Усім постраждалим зараз надають екстрену медичну допомогу, лікарі роблять усе можливе для їхнього порятунку", — повідомив Развожаєв.

За його словами, нападника затримали. На місці працюють окупаційні оперативні служби, слідчі та криміналісти, які встановлюють усі обставини та причини події.

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Нагадаємо, у ніч на 24 червня 2026 року безпілотники масовано атакували окупований Крим. За повідомленням окупаційного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, через удар по енергетичній інфраструктурі місто повністю залишилося без електропостачання, а на енергооб'єктах запровадили особливий режим. Також у мережі з'явилися повідомлення про удари по Сімферопольській ТЕС і масштабну пожежу на об'єкті.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося про віялові відключення електроенергії в окупованому Криму після серії вибухів. Російська влада підтвердила знеструмлення Джанкоя, Армянська та низки інших населених пунктів, а також оголосила про запровадження графіків електропостачання. Водночас Telegram-канал "Крымский ветер", який пов'язують із представниками Сил оборони України, опублікував фото Таврійської ТЕС, по якій, за його даними, вночі вдарили українські безпілотники.

Також у липні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді регулярно повідомляв про удари по російських танкерах, які перевозили пальне до окупованого Криму через Азовське море. За його словами, ці судна доставляли, зокрема, бензин для генераторів на знеструмлених об'єктах окупантів.