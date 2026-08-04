"Не горжусь": Горбатюк подтвердил конфликт с командиром 78-го полка ДШВ во время контрнаступления

Генерал-майор Владимир Горбатюк впервые публично подтвердил, что во время украинского контрнаступления на юге в 2023 году у него возник острый конфликт с тогдашним командиром 78-го отдельного полка ДШВ Артемом Гариповым. В то же время он подчеркнул, что в условиях тяжелых боев острые споры между командирами были следствием ответственности за выполнение боевых задач и жизнь военнослужащих.

В частности, в ответе на запрос hromadske он не отрицает, что между ним и Артемом Гариповым возник острый спор во время контрнаступательной операции на юге Украины в 2023 году.

Более того, он не считает такую манеру общения приемлемой и не гордится тем инцидентом. Однако военный пояснил, что во время интенсивных боевых действий командиры вынуждены принимать чрезвычайно сложные решения, а также отвечать при этом одновременно и за выполнение поставленных задач, и за жизнь личного состава. Именно поэтому, отметил Горбатюк, в таких условиях нередко возникают эмоциональные и очень жесткие профессиональные дискуссии.

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"Именно эта ответственность порой приводит к очень жестким разговорам. В тех условиях делалось всё возможное", — отметил Горбатюк.

Кроме того, генерал-майор заверил, что в тот период военные делали всё возможное для выполнения поставленных задач, а сам конфликт, несмотря на его эмоциональность, не выходил за рамки служебных отношений.

Ранее hromadske опубликовало материал, в котором говорится, что Горбатюк, которого Генеральный штаб направил для координации действий подразделений во время наступательной операции, настаивал на продвижении бронетехники через заминированную местность. Собеседники утверждали, что именно такие решения приводили к значительным потерям в 78-м отдельном полку ДШВ.

В целом автор статьи отмечает, что мнения военнослужащих о работе Горбатюка разнятся. Часть его бывших подчинённых и коллег считают его профессиональным и авторитетным офицером. В то же время один из бойцов назвал его стиль управления чрезмерно жёстким и охарактеризовал его как принцип "я начальник — ты дурак".

Один из военнослужащих, ставший свидетелем тех боев, рассказал журналистам, что украинские колонны продвигались по территории, усыпанной телами погибших военных. По его словам, после неудачных штурмов, когда бойцы возвращались ранеными или не возвращались вовсе, подразделения получали новые приказы снова идти вперед.

"Это действительно напомнило мне Первую мировую, когда мы ехали примерно 2 километра по телам бойцов 47-й бригады. Прямо по телам. Я ехал на MaxxPro, за мной — шесть М-113, и я думал: "Слава Богу, что ребята этого не видят". Ведь какой бой после этого, когда ты проехал 2 километра по телам людей, лежащих на расстоянии 5 метров друг от друга?" — рассказывал военный.

Именно после очередного требования продолжить наступление между тогдашним командиром 78-го отдельного полка ДШВ Артемом Гариповым и Владимиром Горбатюком разгорелся острый конфликт, который, по словам очевидцев, несколько раз был близок к физическому столкновению.

Кроме того, Фокус сообщал, что после публикации журналистского расследования главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отдал приказ провести служебную проверку в 225-м отдельном штурмовом полку. В ходе проверки должны выяснить, имели ли место факты насилия над военнослужащими, а также отдавались ли приказы разоружать бойцов и открывать по ним огонь в случае отступления.

Также журналисты писали, что командир 225-го отдельного штурмового полка Олег Ширяев после начала проверки якобы оформил отпуск с выездом за границу. По информации волонтерки Марии Барабаш, он может вылететь в ОАЭ, где уже проживает его семья.