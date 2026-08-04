"Не пишаюся": Горбатюк підтвердив конфлікт із командиром 78-го полку ДШВ під час контрнаступу

Генерал-майор Володимир Горбатюк уперше публічно підтвердив, що під час українського контрнаступу на півдні у 2023 році мав гострий конфлікт із тодішнім командиром 78-го окремого полку ДШВ Артемом Гаріповим. Водночас він наголосив, що в умовах важких боїв жорсткі суперечки між командирами були наслідком відповідальності за виконання бойових завдань і життя військовослужбовців.

Зокрема, у відповіді на запит hromadske, він не заперечує, що між ним і Артемом Гаріповим виникла гостра суперечка під час контрнаступальної операції на півдні України у 2023 році.

Ба більше, він не вважає подібну манеру спілкування прийнятною та не пишається тим інцидентом. Однак військовий пояснив, що під час інтенсивних бойових дій командири змушені ухвалювати надзвичайно складні рішення, а також відповідати при цьому одночасно і за виконання поставлених завдань, і за життя особового складу. Саме тому, зазначив Горбатюк, у таких умовах нерідко виникають емоційні та дуже жорсткі професійні дискусії.

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"Саме ця відповідальність іноді призводить до дуже жорстких розмов. У тих умовах робилося все можливе", — зазначив Горбатюк.

Крім того, генерал-майор запевнив, що в той період військові робили все можливе для виконання поставлених завдань, а сам конфлікт не виходив за межі робочих відносин, попри його емоційність.

Раніше hromadske оприлюднило матеріал, у якому йдеться, що Горбатюк, якого Генеральний штаб направив координувати дії підрозділів під час наступальної операції, наполягав на просуванні бронетехніки через заміновану місцевість. Співрозмовники стверджували, що саме такі рішення призводили до значних втрат у 78-му окремому полку ДШВ.

В цілому, автор статті пише, що оцінки роботи Горбатюка серед військових відрізняються. Частина його колишніх підлеглих та колег вважають його професійним та авторитетним офіцером. Натомість один із бійців назвав його стиль управління надмірно жорстким та описав його як принцип "я начальник — ти дурень".

Один із військовослужбовців, який був свідком тих боїв, розповів журналістам, що українські колони просувалися територією, всіяною тілами загиблих військових. За його словами, після невдалих штурмів, коли бійці поверталися пораненими або не поверталися взагалі, підрозділи отримували нові накази знову йти вперед.

"Це реально нагадало мені Першу світову, коли ми їхали приблизно 2 кілометри по тілах бійців 47 бригади. Просто по тілах. Я їхав на MaxxPro, за мною — шість М-113, і я думав: "Дякувати Богу, що хлопці цього не бачать". Бо який бій після цього, коли ти проїхав 2 кілометри по тілах людей, які лежать на відстані 5 метрів одне від одного?" — розповідав військовий.

Саме після чергової вимоги продовжувати наступ між тодішнім командиром 78-го окремого полку ДШВ Артемом Гаріповим та Володимиром Горбатюком спалахнув гострий конфлікт, який, за словами очевидців, кілька разів був близьким до фізичного зіткнення.

Також Фокус писав, що після виходу журналістського розслідування головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий наказав провести службову перевірку у 225-му окремому штурмовому полку. Під час перевірки мають з'ясувати, чи були факти насильства над військовими, а також чи віддавалися накази роззброювати бійців і відкривати по них вогонь у разі відступу.

Крім того, журналісти писали, що командир 225-го окремого штурмового полку Олег Ширяєв після початку перевірки нібито оформив відпустку з виїздом за кордон. За інформацією волонтерки Марії Барабаш, він може вилетіти до ОАЕ, де вже проживає його родина.