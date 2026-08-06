Нехватка Patriot — часть глобальной проблемы: почему российская баллистика все чаще пробивает оборону Украины, — AP

Российские баллистические ракеты всё чаще пробивают украинскую оборону. У систем противовоздушной обороны есть всего лишь минуты, а порой и секунды на обнаружение и перехват смертоносной угрозы.

Нехватка времени делает Киев и другие города все более уязвимыми перед разрушительными ракетными ударами. Однако у Украины слишком мало американских батарей и ракет-перехватчиков Patriot для собственной защиты, пишет Associated Press.

Томас Визингтон, эксперт по электронной борьбе из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), объяснил журналистам, что когда такая боеголовка летит к цели, "это происходит под очень, очень крутым углом и с бешеной скоростью". Именно российская ракета "Искандер-М" наземного базирования является основной баллистической ракетой Кремля, хотя РФ также запускала зенитные ракеты С-300 и С-400 по наземным целям в Украине.

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Даже защита Patriot не является гарантированной

Американская система Patriot, ранее переданная Украине, предназначена для высокоскоростной противоракетной обороны. Технология Patriot должна отследить ракету, спрогнозировать ее траекторию и осуществить запуск в течение нескольких минут, что иногда оставляет всего несколько секунд для непосредственного перехвата вражеской цели.

На данный момент система Patriot — единственная в Украине, способная перехватить ракеты "Искандер-М", С-400 и "Циркон". США и их союзники используют также другие системы, в частности THAAD и корабельные средства обороны Aegis, но их Украине не предоставили.

У Киева слишком мало батарей Patriot, которые могли бы защищать украинские города. Между тем российские атаки осуществляются с применением разнообразного вооружения, что значительно затрудняет противовоздушную оборону.

"Россия сочетает баллистические ракеты с крылатыми ракетами, беспилотниками и ложными целями, вынуждая защитников отслеживать множество угроз и экономить дефицитные ракеты-перехватчики", — говорится в публикации.

Дефицит ракет-перехватчиков — лишь часть глобальной проблемы

Война на Ближнем Востоке лишь усугубила дефицит Patriot. По подсчетам Associated Press, запасы Patriot в США сократились как минимум на 65% по сравнению с довоенным уровнем, хотя Пентагон настаивает на том, что располагает значительными запасами вооружения. Что касается производства, то оно не способно немедленно урегулировать ситуацию.

Кроме того, политические сигналы Вашингтона в адрес Киева также претерпели изменения. На саммите НАТО в Турции президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство Patriot. Однако уже через несколько недель он заявил, что этот вопрос все еще находится на рассмотрении.

"Даже при наличии лицензии, как сообщили AP чиновники и эксперты, запуск производства в Украине займет годы", — пишет издание.

"Украина целится в лучника, а не в стрелу"

В публикации говорится, что украинские военные пытаются уничтожать российские ракетные пусковые установки и инфраструктуру до того, как ракеты будут запущены — "целясь в лучника, а не в стрелу".

Чиновники, осведомленные о ходе переговоров, рассказали журналистам, что президент Владимир Зеленский просил Дональда Трампа помочь получить разрешение Илона Маска на использование украинскими силами связи Starlink для наведения на цели на территории РФ. Эта возможность помогла бы Украине с помощью дронов уничтожать пусковые установки и сопутствующую инфраструктуру, тем самым сокращая количество российских ракет.

Украина также разрабатывает систему Freya, которая должна стать более дешевым противоракетным аналогом Patriot. Однако пока неизвестно, когда проект станет работоспособным.

Напомним, 5 августа Зеленский заявил, что Украина будет уничтожать установки для баллистических ракет.

Кроме того, издание Financial Times сообщало, что Трамп отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет для системы Patriot.